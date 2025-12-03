Promete Ernestina Godoy promete no fabricar culpables; comparece en el Senado

El Senado de la República discutió la terna de candidatas enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para elegir a la nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR). Las aspirantes comparecieron ante el Pleno para exponer sus propuestas y responder a los cuestionamientos de los legisladores.

Ernestina Godoy Ramos, actual fiscal general interina y ex consejera jurídica del Ejecutivo federal, fue la segunda en comparecer. Durante su intervención, se comprometió a no incurrir en prácticas irregulares si resulta designada como sucesora de Alejandro Gertz Manero.

“No fabricaremos culpables y no habrá persecución política, pero tampoco habrá impunidad”, declaró Godoy Ramos. La aspirante ofreció una fiscalía de “puertas abiertas” y destacó la necesidad de trabajar en conjunto con otras instituciones para combatir la impunidad. Asimismo, señaló que el país enfrenta desafíos derivados de la evolución del fenómeno criminal.

“Hoy el crimen opera con tecnologías sofisticadas, presencia transnacional y estructuras financieras complejas, no es un fenómeno local, es global, es delincuencia organizada, y existe la macrocriminalidad, delitos de alta complejidad, que requieren una inteligencia institucional superior”, afirmó.

Godoy Ramos añadió que la FGR no debe actuar de manera aislada frente a delitos como trata de personas, lavado de dinero, ciberdelincuencia, corrupción, tráfico de armas y de fentanilo. La primera en comparecer fue Maribel Bojorges Beltrán, quien aseguró contar con experiencia en el combate a la corrupción.

“Aspiro a ser Fiscal General de la República porque tengo la experiencia, la vocación, e integridad necesaria para conducir esta institución con firmeza, rigor técnico y absoluta rectitud, estoy comprometida a que la ley se aplique sin privilegios, sin discriminación y sin excepciones”, expresó Bojorges Beltrán. Por otra parte, Luz María Zarza Delgado completó la terna enviada por el Ejecutivo federal.

Para que la elección resulte legal, se requieren los votos de dos terceras partes de los parlamentarios presentes en el Pleno. Mientras Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) votarían en bloque, Movimiento Ciudadano (MC) condicionó su respaldo a que Godoy Ramos aceptara impulsar un decálogo para fortalecer la autonomía de la FGR.

“A nadie le cabe duda en este momento que Ernestina Godoy será la próxima Fiscal: lo que hay es una decisión tomada por parte del régimen, de parte de la Presidenta de la República y de parte de la mayoría”, declaró Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador de MC en el Senado.

La bancada de MC en la Cámara Alta del Congreso de la Unión otorgó su respaldo a Godoy Ramos, luego de que esta se comprometiera a considerar el decálogo presentado por dicho partido.