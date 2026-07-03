Pronostica Sheinbaum triunfo de México ante Inglaterra y llama a festejar con responsabilidad

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pronosticó el triunfo de la Selección Mexicana sobre Inglaterra, duelo programado para el próximo domingo en los octavos de final del Mundial 2026, en un estadio sede de la Ciudad de México.

Durante su conferencia de prensa matutina del 3 de julio, celebrada en Morelia, pidió a la afición festejar con responsabilidad y evitar grandes aglomeraciones.

“Es muy importante que toda la afición, que todos los que celebren el triunfo del próximo domingo de la Selección, porque vamos a ganar, que lo hagamos con responsabilidad y todos tenemos que ser responsables de evitar estas grandes aglomeraciones”, declaró.

Sheinbaum Pardo recomendó que, si un punto de reunión ya está saturado, los aficionados se trasladen a otro sitio.

Puso como ejemplo el Ángel de la Independencia y sugirió a quienes vean el partido en casa y luego busquen salir a celebrar, consultar la información que difundan las autoridades para identificar los lugares con mayor seguridad.

Indicó que la Ciudad de México instalará pantallas adicionales para distribuir a los asistentes y evitar que se concentren en un solo punto.

Al ser cuestionada sobre hechos de agresión y violencia registrados durante los festejos del Mundial, llamó a evitar el abuso del alcohol.

“Siempre cuando hay abuso del alcohol en cualquiera de estas celebraciones pues puede haber problemas, mayor violencia, está asociada justo al exceso de alcohol”, señaló, y pidió a la afición moderar el consumo durante los festejos.

Sheinbaum Pardo se refirió a la muerte de cuatro personas registrada durante las celebraciones por el triunfo de México sobre Ecuador, ocurridas principalmente en la Ciudad de México, sitio que calificó como el de mayor congregación de aficionados.

Descartó adelantar un marcador para el partido del domingo y reiteró el llamado a actuar con responsabilidad tanto de la autoridad, encargada de disponer más pantallas, como de la afición, responsable de festejar sin poner en riesgo su integridad.

Tras la muerte de los cuatro aficionados, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México emitieron un comunicado conjunto en el que llamaron a evitar retos virales y conductas de riesgo durante los festejos del Mundial 2026.

Las dependencias pidieron abstenerse de participar en dinámicas como el llamado "quiere volar", en el que una persona es lanzada al aire por un grupo de asistentes, así como en el "nadaremos", que consiste en provocar desplazamientos masivos entre la multitud.

Según el comunicado de la SSPC y la SSC, ambas prácticas pueden provocar lesiones graves o la muerte.

Las autoridades señalaron también como riesgosas otras acciones, entre ellas arrojarse desde parabuses o estructuras elevadas, realizar peleas simuladas con trafitambos y escalar mobiliario urbano para grabar videos.

Advirtieron que la euforia colectiva, combinada en algunos casos con el consumo de alcohol u otras sustancias, reduce la capacidad de identificar riesgos y puede derivar en fracturas, traumatismos, lesiones permanentes o la muerte.

Las dependencias federal y capitalina alertaron que la difusión de estos retos en redes sociales contribuye a normalizar esas conductas entre adolescentes y jóvenes.

Exhortaron además a los asistentes a no aceptar bebidas de personas desconocidas, ante el riesgo de que estén adulteradas con sustancias que provoquen somnolencia, desorientación o pérdida de la memoria, lo que facilita delitos como robo, agresión sexual, privación ilegal de la libertad, fraude y extorsión.

Entre las recomendaciones emitidas por la SSPC y la SSC figuran evitar subir a puentes peatonales, parabuses o estructuras no diseñadas para soportar personas; no compartir bebidas con desconocidos; moderar el consumo de alcohol; acudir acompañado de familiares o amigos; utilizar transporte seguro; reportar cualquier situación de riesgo al número de emergencias 911, y respetar las restricciones de ley seca donde éstas resulten aplicables.

El Gobierno de Nuevo León anunció medidas para evitar aglomeraciones en el FanFest del Parque Fundidora y amplió los espacios disponibles en la Macroplaza de Monterrey, además de negociar con equipos regiomontanos la apertura de sus estadios como puntos de reunión.

En Jalisco, las autoridades anunciaron la instalación de más pantallas en La Minerva, en Guadalajara.

El PAN presentó una denuncia formal en contra del Gobierno de la Ciudad de México para fincar responsabilidades por la muerte de las cuatro personas registradas durante los festejos en Paseo de la Reforma.

Representantes del partido acudieron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para denunciar a funcionarios de la administración capitalina, entre ellos la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, así como César Cravioto, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México; Pablo Vázquez, Secretario de Seguridad Ciudadana; Myriam Urzúa, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; Ana Francis López, Secretaria de Cultura, y Raúl Basulto, Secretario de Obras.

La denuncia solicita que se investigue la posible comisión de homicidio por omisión, ejercicio ilegal del servicio público, abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal y coalición de servidores públicos, entre otros delitos que pudieran acreditarse.

El documento plantea que la organización de eventos masivos conlleva obligaciones específicas en materia de protección civil, seguridad ciudadana, control de aforos, rutas de evacuación, atención médica y coordinación interinstitucional, responsabilidades que, según el PAN, las propias autoridades capitalinas habían asumido públicamente.

El Diputado Federico Döring señaló que es necesario evitar la impunidad respecto a las personas fallecidas y pidió vigilar de cerca el operativo del domingo, cuando se prevé una afluencia aún mayor de asistentes.

Döring calificó los hechos como un homicidio imprudencial y planteó que debe existir una sentencia y reparación del daño para las víctimas, quienes, dijo, habían acudido a la ciudad a celebrar el triunfo de la Selección.

El Grupo Parlamentario de Morena rechazó la denuncia y la calificó de apresurada.

En un comunicado, la bancada afirmó que el PAN optó por presentar una denuncia penal sin esperar los resultados de las investigaciones ya anunciadas y en curso por parte de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.