El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que era propaganda la propuesta de dos legisladores republicanos en la Cámara de Representantes para que el Ejército de Estados Unidos combata a los cárteles mexicanos.

Asimismo, criticó que Estados Unidos busque usar la fuerza militar para intervenir en la vida pública de otro país, ya que no tiene la facultad para hacerlo.

“Pues es más que nada propaganda, porque el 27 de febrero presentó el Departamento de Estado de Estados Unidos al Congreso su informe sobre terrorismo y da a conocer que no hay en México ninguna vinculación con grupos terroristas, y que la cooperación en este tema es buena entre los Gobiernos”, dijo.

“Ese es el informe del Departamento de Estado al Congreso, que es lo que va discutirse en el Congreso [...] Invadir a otro país con la excusa de que van contra narcotraficantes terroristas, desde luego es pura propaganda; sin embargo, hay que estar rechazando todas esas pretensiones de intervencionismo, México es un País independiente, soberano”, comentó.

“Esto es el informe creo que de unos legisladores, este es un legislador de Texas, [Dan] Crenshaw. Este senador es de los que están en contra de México, lo paso al costo a nuestros paisanos, les recuerdo que el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Estos siempre están denostando a México para sacar raja electoral [...] Porque imagínense si no es ni siquiera aceptable que nos certifiquen, que digan hay o no hay terrorismo en el país, ¿quién les da esa facultad?”, agregó.

“Pero, bueno, es un asunto, una manía de considerarse el Gobierno del mundo: tú te portas bien, tú te portas mal, si te sometes, palomita, si te quieres sentir independiente, soberano, tache. Pero bueno, ya se ha ido quitando esa costumbre, pero todavía es peor el que quieran utilizar la fuerza militar para intervenir en la vida pública de otro país”, lamentó.

Durante su conferencia de prensa matutina criticó a William Barr, fiscal del ex Presidente Donald Trump, por decir que el único que había enfrentado al crimen organizado fue Felipe Calderón Hinojosa.

“También difundieron mucho los conservadores de aquí, los medios de información [...] casi todos, pero difundieron también que el ex Procurador del ex Presidente Trump hizo un artículo en el Wall Street Journal, hablando de que nosotros tolerábamos a los grupos del narcotráfico, que el único que se había enfrentado a los narcotraficantes había sido Felipe Calderón”, ironizó López Obrador.

“El mismo Barr dice que yo detuve la detención del hijo de Guzmán Loera, Ovidio. Iban a haber como 200 muertos y nosotros no vamos a apostar a masacres, a guerras, esa es una mentalidad también de halcones, de conservadores, de querer resolver todo con violencia. No se puede enfrentar la violencia con la violencia, el mal con el mal. Entonces, el señor Barr y otros, el señor Felipe Calderón, son de un pensamiento distinto al mío”, agregó.

“Como líder de la mayoría del @senadomexicano, expreso mi rechazo y preocupación ante la iniciativa presentada en enero de este año en el Congreso estadounidense por el legislador texano @DanCrenshawTX, la cual espero que sea desechada”, escribió en su cuenta de Twitter, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado de la República.

“Esa iniciativa es un ejemplo del uso político del combate al narcotráfico y, al mismo tiempo, representa una regresión a las épocas del intervencionismo, ya que propone autorizar al Ejecutivo de Estados Unidos el uso de la fuerza contra grupos criminales en México”, tuiteó.

En un periodo de 18 días hábiles, un grupo de legisladores militantes del partido Republicano, sometió a trámite 10 propuestas, entre leyes y resoluciones, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, justo al mismo tiempo en que se celebraba la Cumbre de Líderes de América del Norte en la Ciudad de México.

Por ejemplo, el 12 de enero del presente año, los representantes republicanos Dan Crenshaw, de Texas, y Michael Waltz, Florida, presentaron una propuesta en la que advierten respecto a la crisis causada por el fentanilo y que debido a que los cárteles mexicanos “intimidan, asaltan, secuestran, torturan y matan regularmente” a elementos de las Fuerzas Armadas mexicanas, se debe autorizar la participación del Ejército estadounidense en el combate contra los grupos del crimen organizado en México.

La “Resolución sobre la Autorización del Uso de la Fuerza Militar para Combatir, Atacar, Resistir, Apuntar, Eliminar y Limitar la Influencia”, o Resolución AUMF (por sus siglas en inglés), autorizaría al Gobierno de Estados Unidos a recurrir a las Fuerzas Armadas a actuar “contra los responsables de traficar fentanilo o una sustancia relacionada con el fentanilo a Estados Unidos” y también contra quienes lleven “a cabo otras actividades relacionadas que causaran desestabilización regional en el Hemisferio Occidental”.

La iniciativa nombra específicamente a varios cárteles mexicanos contra los que apuntaría por estar relacionados con el tráfico de fentanilo: Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Golfo, Cártel de Los Zetas, Cártel del Noreste, Cártel de Juárez, Cártel de Tijuana, Cártel de los Beltrán-Levya, así como La Familia Michoacana, también conocida como el Cártel de los Caballeros Templarios.

La iniciativa subraya que el fentanilo “y las sustancias relacionadas con el fentanilo matan aproximadamente a 80 mil estadounidenses cada año” y que el consumo de fentanilo “es la principal causa de muerte entre los hombres estadounidenses de entre 18 y 45 años”.

Señala, además, que el Cártel de Sinaloa, así como Los Zetas, “participan constantemente en actos de violencia entre ellos y contra otros cárteles, creando inestabilidad a escasos kilómetros de la frontera de Estados Unidos”.

Por lo anterior, la iniciativa autorizaría al Presidente de Estados Unidos a “utilizar toda la fuerza necesaria y apropiada contra aquellas naciones extranjeras, organizaciones extranjeras o personas extranjeras afiliadas a organizaciones extranjeras que el Presidente determine” que violaron la sección 401 de la Ley de Sustancias Controladas, o han intentado o conspirado para violar dicha sección, “con respecto al tráfico a Estados Unidos de fentanilo o una sustancia relacionada con el fentanilo”.

También puede utilizarse en los casos en que dichas organizaciones extranjeras “hayan traficado con fentanilo o una sustancia relacionada con el fentanilo fuera de Estados Unidos con la intención de que dicho fentanilo o sustancia relacionada con el fentanilo sea traficada a Estados Unidos”.

Un tercer caso en que se autorizaría la acción de militares estadounidenses es cuando los cárteles “hayan producido o traficado con una sustancia que sea un precursor del fentanilo o una sustancia relacionada con el fentanilo con la intención de que dicho precursor, fentanilo o sustancia relacionada con el fentanilo sea objeto de tráfico en Estados Unidos”.

O bien cuando “hayan participado en acciones cinéticas contra personal de las fuerzas de seguridad federales, estatales, locales, tribales o territoriales de Estados Unidos que operen en el territorio de Estados Unidos o en el extranjero”, o que “hayan participado en acciones cinéticas contra personal policial, militar u otro personal gubernamental de un país que tenga frontera común con Estados Unidos o con cualquier otro país del hemisferio occidental” o “hayan hecho uso de la violencia y la intimidación con el fin de establecer y controlar un territorio para utilizarlo con fines ilícitos”.

Los cárteles mencionados son los que serán considerados como “organizaciones extranjeras” que cumplen los criterios para autorizar el uso de la acción de las fuerzas militares estadounidenses. Sin embargo, la iniciativa no ha sido sometida a debate en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara baja de Estados Unidos.

Pero en caso de ser votada y aprobada, la decisión quedaría en manos del Presidente Joe Biden, quien podría firmarla o vetarla. El 1 de marzo de 2023, durante una comparecencia ante el Senado estadounidense, Merrick Brian Garland, Fiscal General de Estados Unidos, dijo que “no me opondría” a declarar terroristas a los cárteles de la droga mexicanos.

Asimismo, Garland explicó que el Departamento de Estado tenía que calcular las consecuencias que tendría tomar una medida como esa y recordó que tanto el Cártel de Sinaloa como el CJNG, ya habían sido objeto de otro tipo de sanciones.