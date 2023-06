Marcelo Luis Ebrard Casaubón se comprometió que de ser elegido como presidente de la República, crearía la Secretaría de la Cuarta Transformación, para garantizar la continuidad y objetivos del movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

El ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que le pediría a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del actual mandatario nacional, que dirigiera dicha secretaría.

Durante su primer día de gira como aspirante para obtener la candidatura presidencial de Morena, en un evento en la Ciudad de México, el ex canciller explicó que el objetivo era “construir sobre el legado que nos va a dejar Andrés Manuel López Obrador y quienes lo han acompañado en esta lucha”.

Ebrard Casaubón señaló que con la creación de dicha Secretaría se fortalecerían las grandes obras de infraestructura, como la Refinería Olmeca -en Dos Bocas, Tabasco-, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) -en Zumpango, Estado de México-, el Tren Maya -en la Península de Yucatán-, entre otros.

Asimismo, el ex titular de la SRE señaló que la Secretaría de la Cuarta Transformación se encargaría de proteger y expandir los programas sociales que en la actualidad entregaba el Gobierno encabezado por López Obrador.

“TENGO QUE DEFENDER A MARCELO”, DICE AMLO, TRAS ACUSACIONES DE PRESUNTA CORRUPCIÓN DE EBRARD

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a Marcelo Ebrard Casaubón, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, tras versiones periodísticas de beneficios inmobiliarios a personas cercanas al ex funcionario federal, cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el titular del Poder Ejecutivo Federal insistió en que defendería a Ebrard Casaubón y recordó que el ex canciller “fue objeto de una persecución” durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, quien lo acusó de revelar documentos relacionados de la llamada “casa blanca, por lo que el ex jefe de Gobierno de la capital de la República tuvo que autoexiliarse en Francia.

“Lo más conveniente sería que yo no hablara, pero como ya se dio a conocer aquí y si pienso que perjudica a Marcelo Ebrard, tengo que defender a Marcelo. No conocía de este expediente, pero por qué lo defiendo, no es por estar tomando partido, nada más voy a esperar lo que opine la gente: para dónde va Vicente, para donde va la gente”, manifestó el político tabasqueño.

“Y tengo que buscar pues que haya equidad. No sabía esto, pero sí sabía que Marcelo fue objeto de una persecución en ese tiempo. Por eso es extraño que se haya cancelado un proceso en su contra, porque Marcelo era mal visto por el Gobierno anterior. Me consta, tuvo incluso que irse a una especie de exilio voluntario, porque había una lanzada en contra de él. Porque le echaban la culpa de que él había entregado los documentos del registro público de la propiedad sobre la famosa ‘casa blanca’. Y a partir de ahí lo empezaron a hostigar.”, indicó el mandatario nacional.

El titular del Poder Ejecutivo Federal pidió a reporteros de diversos medios de comunicación, que cubrían la llamada “mañanera”, que no le trataran asuntos donde pudiera percibirse que estaba a favor o en contra de algún aspirante presidencial de Morena.

“Hay que tener estos elementos, lo mismo, no puede haber texto sin contexto, no puede haber una denuncia sin tener todos los elementos y más en esta temporada en que se está decidiendo quién será coordinador o coordinadora de la Defensa de la Transformación, eso es lo que puedo comentar, y que se siga investigando”, declaró López Obrador.

“Les pediría de manera muy respetuosa, afectuosa, que no se traten estos temas por qué me llevan a tratar esos asuntos, porque voy a contestar, ustedes son libros libres, pero no quiero participar y que se sienta que estoy a favor o en contra. Tengo que mantener el equilibrio, estoy obligado a eso en este caso”, insistió el político tabasqueño.

Según una investigación realizada por el la revista Contralínea, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó una indagatoria respecto a la adquisición de bienes inmuebles de lujo, en Santa Fe, en la entonces delegación Cuajimalpa, en la Ciudad de México, con recursos supuestamente provenientes de actividades ilícitas, de familiares de Ebrard Casaubón.

El citado medio afirmó que en la citada investigación se señalaba un nexo que supuestamente tenía la familia del ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, con empresas que fueron favorecidas con la concesión la Vía Rápida Poniente y de la cual la entonces Procuraduría General de la República (PGR) no ejerció acción penal en 2017, al considerar que la fluctuación de los precios de los inmuebles no era de consideración, por lo que no se acreditó un beneficio extraordinario a la familia de Ebrard Casaubón.