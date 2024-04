Xóchitl Gálvez Ruiz propuso tecnificar el campo, tratar el 100 por ciento de las aguas residuales y almacenar el agua en el Lago de Texcoco.

Dijo que agua sí había, pero el País requería una ingeniera, por ello, señaló que se debía tratar el agua, reutilizarla y almacenarla.

Insistió que le daba agua con heces fecales a la ciudadanía, por lo que sacó un vaso con agua y la invitó a tomarla.

“Agua hay lo que necesita este país es una ingeniera que sepa cómo resolver el tema del agua”, señaló.

Hay que reforestar, es importante tratar el agua, reusarla y podemos almacenarla en el lago de Texcoco y a la larga potabilizarla. Hay soluciones, hay una persona que dice que es científica, la invito a que tome esta agua”, dijo la candidata del PAN, PRI, PRD.

Señalamientos de empresasXóchitl Gálvez Ruiz insistió en que sus empresas contaban con contratos legales y dijo que Carlos Imaz, ex esposo de Claudia Sheinbaum, sí cometió un delito.

“Por cierto no pisó la cárcel por su tráfico de influencias, sobre contratos, no es ilegal, porque la adquisición de contratos no fue a través de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas. Mientes, ¿qué presumes? hay 47 millones de mexicanos en la pobreza. Qué vergüenza, qué presumes un millón 500 mil niños que no van a la escuela, un desastre en la educación, nunca en la historia un Gobierno había reducido la matrícula educativa y 50 millones en el sistema de salud”, señaló la política hidalguense.

Reprochó a Sheinbaum Pardo que aplicó la austeridad en los sistemas de agua y gastó el presupuesto en otros rubros. Asegura que Santiago Taboada Cortina ganaría en la Ciudad de México y ella la Presidencia.

“Cómo es posible que como jefa de Gobierno, en plena pandemia [de la COVID] se haya gastado 400 millones de pesos en su imagen personal, y no tiene llenadera, en 2023 se gastó 750 millones de pesos, explícale a los habitantes de la Ciudad de México, que tienen semanas sufriendo por el agua, por eso Santiago Taboada va a ganar en la Ciudad de México conmigo, yo presidenta y él jefe de Gobierno, nosotros sí vamos a resolver el tema del agua”, insistió Galvéz Ruiz.

Asimismo, la política hidalguense acusó a Sheinbaum Pardo de dar agua contaminada a los capitalinos. Aseguró que hizo un examen con notario público al agua de la Ciudad de México, la cual contendría heces fecales y orina.

Por otra parte, la candidata presidencial del PRI-PAN-PRD aseguró que el Fondo de Infraestructura de los Pueblos Indígenas era una realidad, “esto es lo que pasó con los gobiernos de Morena, prácticamente lo eliminaron, con esos fondos construimos 10 universidades interculturales, no se ha vuelto a construir una universidad intercultural”.

“La candidata de las mentiras anda de turista electoral y cree que en el pasado no se ha hecho nada y me tocó electrificar el 100 de las comunidades indígenas, eso va a regresar para los pueblos indígenas con mi Gobierno”, dijo la senadora con licencia.

“Sheinbaum dijo que no tenía dónde vivir y ya vimos que no sólo tenía una, sino cuatro casas”, acusó la política hidalguense, quien además sostuvo que se refería a ella cuando dijo que una persona de 60 años de edad, sin una vivienda, “estaba bien wey”, pero que sus declaraciones fueron sacadas de contexto.

Gálvez Ruiz aseguró que la obra emblema del presidente Andrés Manuel López Obrador, la refinería Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, “fue un capricho”, porque se inundaba, así como el Tren Maya, de la cual se dijo que no se iba a tumbar ningún árbol y se quitaron 8 millones. Que cancelaron el aeropuerto de Texcoco por corrupción, pero que no había un solo detenido. Acusó que dichos proyectos costaron más de lo que originalmente se les presupuestó. Destacó que ella se iba aliar con la iniciativa privada.

“Sabemos que en Morelos se cobra piso a los productores de limón. Nosotros no nos vamos a aliar con los criminales”, enfatizó.