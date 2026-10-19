Proponen incluir a Juan Gabriel entre aspirantes a Medalla Belisario Domínguez

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, el morenista Higinio Martínez Miranda, planteó considerar la posibilidad de otorgar la Medalla de Honor Belisario Domínguez a Juan Gabriel, al destacar su capacidad para unificar a toda la sociedad mexicana.

El legislador explicó que el Senado tiene un retraso en la entrega del galardón correspondiente a los años 2024, 2025 y 2026. Por ello, sugirió acordar la entrega de las tres medallas pendientes en una sola sesión e incluyó el nombre del cantautor entre los posibles galardonados.

Otras propuestas que se han mencionado de forma pública para el reconocimiento, dijo, son la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, el empresario Carlos Slim y dirigencias del movimiento estudiantil de 1968.

La medalla Belisario Domínguez es una alta distinción que otorga el Estado mexicano a personas ejemplares por sus méritos al servicio del país.

Al ser cuestionado sobre la viabilidad de galardonar a Juan Gabriel, el senador destacó que la Medalla Belisario Domínguez se otorga a quienes hayan servido a la patria y argumentó que el legado musical del artista logró convocar y reconciliar a sectores muy diversos de la población.

El presidente del Senado argumentó que entre los seguidores de Juan Gabriel se encontraron integrantes de todas las clases sociales.

“Cuando se pregunta y sale en el medio la posibilidad de un mexicano como Juan Gabriel, pues habría que pensarlo, ¿eh? Yo cuando menos plantearía que se pensara. Todo este país, por decir, sabe quién es Juan Gabriel (...) Juan Gabriel ha unido a los mexicanos. [...] Yo que fui asiduo asistente a sus eventos, fundamentalmente en Texcoco, porque se presentó muchas veces en Texcoco y aquí en el Auditorio Nacional y en muchos lugares, yo les puedo decir que nos unía a lo que hoy se denominan fifís y chairos, todos felices juntos, cantando, abrazándonos y vitoreando, divirtiéndonos y dándonos sonrisas y dándonos vida, y todo eso hacía Juan Gabriel”, dijo en conferencia.

Higinio Martínez insistió que Juan Gabriel fue el único que unió a “chairos y a fifís, a ricos y a pobres”, al igual que a personas LGBTIQ+ con heterosexuales.

“¿Por qué no? Si él es el que además terminó su vida diciendo ‘Abrácense todos’, y allí cuando nos decía ‘Abrácense todos’, era a todos; yo insisto, chairos y fifís y de todas las comunidades y todas las creencias políticas y de todas, ¿eh?”.

El presidente del Senado reiteró su postura de favorecer entregas en vida, aunque reconoció que existen casos meritorios para galardones póstumos, por lo que sugirió que la entrega simultánea de las tres medallas adeudadas permitiría entregar dos reconocimientos en vida y uno póstumo.

Están pendientes los reconocimientos de 2024, 2025 y 2026.

Quiénes han recibido la medalla Belisario Domínguez

Desde 2018, la persona galardonada con la medalla Belisario Domínguez ha resultado cercana al presidente del país, en ese entonces Andrés Manuel López Obrador, salvo 2020 que la recibió el personal médico por su trabajo durante la pandemia de Covid.

El periodista Carlos Payán fue galardonado en 2018; al año siguiente, la activista Rosario Piedra; en 2021 fue reconocido post mortem Manuel Velasco-Suárez y en vida a Ifigenia Martínez; en 2022, Elena Poniatowska; en 2023, Ninfa María Deándar Martínez.