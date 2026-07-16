Proponen ley anti Pedro Sola: 15 años de prisión por crueldad animal en CDMX

Elizabeth Mateos, Diputada local de Morena en la Ciudad de México, propuso aumentar a 15 años las penas por crueldad animal, así como sancionar la apología de la violencia contra los seres sintientes tras revisar las declaraciones realizadas por el conductor del programa de espectáculos “Ventaneando”, Pedro Sola, quien, dijo, justificó el envenenamiento de perros como una forma de resolver problemas cotidianos.

Durante la sesión permanente en el Congreso capitalino, Mateos planteó modificar el Código Penal en la CDMX para imponer de uno a cuatro años de prisión y de 100 a 300 días una multa a quien, por cualquier medio de difusión, público o privado, incluyendo medios electrónicos, digitales, audiovisuales o redes sociales, promueva, justifique, exalte, incite, induzca o haga apología del maltrato animal.

En el documento de la iniciativa, detalló que dichas reformas propuestas se plantean aumentar de 1 a 3 años a 4 a 8 años de prisión la sanción para quien lesione gravemente a un animal; incrementar de 2 a 6 años a 10 a 15 años la pena para quien prive de la vida a un ser sintiente, e impedir que la edad, por sí sola, permita acceder a la prisión domiciliaria cuando existan conductas reiteradas de crueldad animal.

“Más allá de las disculpas que posteriormente se ofrecieron, este caso abrió un debate que no podemos ignorar: la enorme responsabilidad que implica comunicar frente a millones de personas, porque cuando desde un espacio de comunicación se normaliza la violencia contra los animales el mensaje que se transmite rebasa el ámbito del entretenimiento, se corre el riesgo de trivializar conductas que nuestra legislación y nuestra sociedad hemos venido rechazando durante muchos años”, comentó.



Exhortan a revisar mensajes por tv

Además, la diputada morenista exhortó a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación para que revise el contenido difundido por el programa y determine la procedencia de las medidas que correspondan para prevenir la difusión de mensajes que incentiven conductas violentas contra los animales.

“Asimismo, exhortamos a la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y las demás autoridades competentes, para que dé seguimiento a estas expresiones públicas y, si advierte hechos que pudieran actualizar infracciones administrativas o la probable comisión de delitos por actos de maltrato o crueldad animal, realice las canalizaciones y actuaciones conducentes”, expresó.

Además, dijo que existen avances en la Ciudad de México para proteger a los seres sintientes, entre ellos el reconocimiento de los animales en la Constitución local, el fortalecimiento de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales, la consolidación de la Agencia de Atención Animal, así como las campañas permanentes de esterilización, vacunación y adopción responsable.

“Ellos no tienen voz, por eso hoy nos corresponde a nosotros utilizar la nuestra para respaldar a las instituciones encargadas de protegerlos y dejar claro que en México no hay cabida para la normalización de la crueldad animal. Por ello, les pido su voto a favor de este punto de acuerdo”, añadió.



Caso Pedro Sola

Durante una emisión en vivo del programa Ventaneando el pasado 6 de julio, Pedro Sola expresó que ya está harto de ver a los perros en lugares públicos, desde tiendas hasta restaurantes.

“Oigan, ¿qué es eso? ¿Se volvieron locos o qué? Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada”, exclamó.

Su compañera Mónica Castañeda intervino de forma inmediata para frenar el comentario diciendo que entendía que no le gustara, “pero envenenarlos, jamás”.

Para el programa del 8 de julio, Pedro Sola leyó una “disculpa” por sus comentarios. Destacó que tuvo “falta de empatía”, que dijo “cosas sin pensar” y hasta usó la carta de su edad para justificar lo que dijo.



Denuncia penal en contra de Pedro Sola

El conductor enfrenta una denuncia presentada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La organización Va por sus Derechos informó que interpuso una denuncia contra Sola y Pati Chapoy en la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana.