El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la propuesta del Presidente de Estados Unidos Joe Biden de cerrar la frontera con México es “demagógica” y se daba por la época electoral en Estados Unidos.

Durante su conferencia de prensa matutina cuestionó que Estados Unidos destinara dinero para las guerras entre Rusia y Ucrania o a la de la Franja de Gaza, pero no se apoyara a países de América Latina y el Caribe.

”¿Y cómo se destina tanto dinero al armamentismo, a las guerras, cuánto dinero invertido para la guerra de Rusia y Ucrania? Y ahora, para la confrontación, también en la Franja de Gaza con Israel y, ¿cuánto a Guatemala, cuánto a Haití, cuánto a Honduras y otros pueblos? Entonces, es muy demagógica la postura ‘vamos a cerrar las fronteras’”, indicó.

”Sí, lo respeto mucho al Presidente Biden, se ha portado muy bien, antes también lo hizo el Presidente [Donald] Trump, fue muy respetuoso de nosotros, entendemos la circunstancia, ¿pero imagínense cerrar la frontera? Con un poco de luz en la frente no se podría pensar que esa es una solución [...] Imagínense el nivel de integración económica y comercial, somos los principales socios comerciales de Estados Unidos en el mundo”, insistió.

”¿Cómo se va a cerrar la frontera? Es como lo de los muros, una vez me planteó, porque había el acuerdo y se respetó con el Presidente Trump, de no hablar del muro y se portó muy bien, una vez que le propongo, cuando estábamos en plena pandemia que se redujera el cobro de la remesas, lo que envían nuestros paisanos, las comisiones, me dice: ‘no, no, no, no, no, si lo que voy a hacer es utilizar eso, aumentarlo para la construcción del muro’”, agregó.

”Entonces le tuve que decir, con todo respeto, ‘Presidente, eso no resuelve, le voy a mandar un video de un túnel que acabamos de descubrir de Tijuana [Baja California] a San Diego [California], que pasa por abajo de la garita. Habíamos encontrado ocho o 10 túneles, ahora ya tenemos un plan, ya no hay, ya no lo hemos encontrado’. Y estuvo, como tiene sentido del humor, pues solo se rió, pues eso no es serio, con todo respeto”, dijo López Obrador.

”¿Cómo vamos a resolver los problemas de migración con muros?, ¿cómo vamos a resolver los problemas de migración cerrando la frontera? [...] “¿Por qué estas propuestas? Porque hay elecciones, ya una vez que pasan las elecciones ya es otra la agenda, pero tenemos, los mexicanos, que conocer estos antecedentes, política es tiempo”, expresó, quien también indicó que a los republicanos y demócratas “les gusta mucho ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”.

”Hay elecciones en Estados Unidos y lo estamos viendo como tanto los del Partido Republicano como del Partido Demócrata, están sacando de las gavetas y el archivo de la migración, el narcotráfico básicamente, porque hay campañas [...] Entonces siempre buscan culpar a los migrantes, culpar a los mexicanos, les gusta mucho ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”, indicó.

”Me gustaría que me dijeran republicanos y demócratas, los líderes, no los ciudadanos, que me dijeran, ¿qué hacen para ayudar a que mucha gente de países pobres de América no tengan como única opción, como única salida, echarse a andar y abandonar a sus familias para ir a buscar trabajo, para ir a buscar algo que mitigue en algo su pobreza?”, cuestionó.

”¿Qué hacen los gobiernos republicanos, los gobiernos demócratas, qué han hecho? Hace poco recordaba yo que desde la Presidencia de John F. Kennedy, cuando la alianza para el progreso, no ha habido un programa del Gobierno de Estados Unidos para apoyar a los pueblos de América Latina y el Caribe”, aseveró.

El presidente de Estados Unidos Joe Biden dijo el 26 de enero estar dispuesto a cerrar la frontera con México, luego de que los republicanos en el Congreso de Estados Unidos advirtieron que no aprobarían un nuevo acuerdo en materia migratoria.

”Durante demasiado tiempo, todos sabemos que la frontera está colapsada. Ya es hora de arreglarlo. Es por eso que hace dos meses ordené a mi equipo que iniciara negociaciones con un grupo bipartidista de senadores para abordar seriamente y de manera definitiva la crisis fronteriza”, señaló Biden.

Expuso que esa era una ley para todos los que exigían un control fronterizo más estricto, refiriéndose a los republicanos. “Esta es la manera de hacerlo. Si se toma en serio la crisis fronteriza, apruebe un proyecto de ley bipartidista y yo lo firmaré”, aseveró.

”Lo que se ha negociado sería, si se convierte en ley, el conjunto de reformas más duras y justas para asegurar la frontera que jamás hayamos tenido en nuestro País”, dijo en un comunicado.

”Me daría, como presidente, una nueva autoridad de emergencia para cerrar la frontera cuando se vea abrumada. Y si tuviera esa autoridad, la usaría el día que firme el proyecto de ley”, agregó.

”Además, el Congreso necesita finalmente proporcionar los fondos que solicité en octubre para asegurar la frontera. Esto incluye mil 300 agentes de Patrulla Fronteriza adicionales, 375 jueces de migración, mil 600 oficiales de asilo y más de 100 máquinas de inspección de última generación, para ayudar a detectar y detener el fentanilo en nuestra frontera”, detalló.

Biden emitió dichas declaraciones para intentar convencer a los republicanos de aprobar el acuerdo bipartidista negociado en el Senado, el cual contempla también la ayuda para Ucrania. Horas antes, el líder de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, dijo que las negociaciones parecían estancadas. “De todas formas el acuerdo moriría en cuanto llegara a la Cámara”, amenazó.

Un día antes, el Senador republicano por Utah, Mitt Romney, reveló que Donald Trump pidió a legisladores de su Partido no negociar con los demócratas una iniciativa migratoria, debido a que la crisis en la frontera era el punto central de su campaña rumbo a la Casa Blanca, y un acuerdo significaría un acierto legislativo para Biden, quien busca la reelección.

El 27 de enero Trump subrayó su rechazo a un plan que se negociaba entre republicanos y demócratas.

”Un mal acuerdo fronterizo es mucho peor que no tener acuerdo fronterizo”, expresó el ex Presidente.

El magnate neoyorquino añadió que la situación actual era una “catástrofe esperando ocurrir”.

Más tarde, elogió al Gobernador de Texas, Greg Abbott, por no permitir a la Patrulla Fronteriza retirar el alambre de púas, en una zona en la que los migrantes entraban a Estados Unidos.