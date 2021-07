Propuestas de Herrera a Banxico y Ramírez de la O a Hacienda llegan al Congreso

MÉXICO._ La Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió los nombramientos de Arturo Herrera Gutiérrez como Gobernador del Banco de México y de Rogelio Ramírez de la O como nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, expuso que ahora corresponderá al Senado de la República analizar la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador para que Herrera Gutiérrez ocupe el cargo al frente de Banxico, en sustitución de Alejandro Díaz de León Carrillo.

En el caso de Ramírez de la O, la Cámara de Diputados será la encargada de revisar el nombramiento como Secretario de Hacienda, para cubrir la vacante que dejará Arturo Herrera.

Se prevé que Herrera deje el cargo como titular de Hacienda a partir de este viernes 16 de julio. Los últimos eventos con los que cumplió como Secretario fueron las reuniones del G20 en Venecia, las cuales culminaron el 11 de julio.

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 40 de la Ley del Banco de México, el mandato de Herrera deberá iniciar en el próximo mes de enero de 2022 y tendrá una vigencia de seis años.

“El cargo de Gobernador durará seis años y su periodo comenzará el primero de enero del cuarto año calendario del periodo correspondiente al Presidente de la República”, se lee en la ley de Banxico.

Tener una reconocida competencia en materia monetaria y haber ocupado, por lo menos durante cinco años, cargos de alto nivel en el sistema financiero mexicano o en las dependencias, organismos o instituciones que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera, son algunos de los requisitos que se solicitan para ser Gobernador del Banco de México.

Arturo Herrera Gutiérrez, realizó, este miércoles, su última aparición pública como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al inaugurar un Coloquio de Historia Económica en el Colegio de México, institución en la cual impartirá clases hasta asumir su cargo como gobernador del Banco de México en 2022.

“En un año tan complicado como este, si viéramos en los últimos 200 años, la siguiente crisis importante fue la de 1932 y después ésta. [Es importante] hacer una reflexión de largo alcance de cómo ha sido el devenir de la Hacienda Pública en México y de las finanzas públicas, ahora que estoy a un día de yo mismo convertirme en historia”, dijo el todavía funcionario federal.

El titular de la SHCP aseguró que la evolución de las finanzas públicas en México ha tenido continuidad a lo largo de su historia, en comparación con países como los de la Unión Soviética, que se replantearon todo el funcionamiento de sus finanzas.

“Pocos países tienen ese lujo. Nosotros hemos venido construyendo, para bien o para mal, sobre lo que tenemos”, dijo Herrera Gutiérrez, quien indicó, además, que los principales retos para las finanzas públicas serán los temas de equidad, tributación justa y medio ambiente.

“Vamos a entrar a una serie de nuevos retos sobre cómo se debe de desarrollar la economía en el post Covid en México, y luego una reflexión hacia donde queremos que vaya el mundo en temas como el cambio climático que requerirán políticas públicas diferentes”, anticipó el todavía titular de la SHCP.

El martes, durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el funcionario federal, informó que pensaba descansar, sin embargo, recibió una propuesta del Colmex como profesor invitado, institución donde cursó la Maestría en Economía, ello después de cursar la Licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma Metropolitana, además de que es candidato al Doctorado por la Universidad de Nueva York.

“Serán al menos cinco meses donde impartiré clases hasta que el Senado aprueba el nombramiento de Banxico. El Colegio de México me invitó a ser profesor invitado el semestre que entra y a dar un curso de política monetaria a los alumnos de maestría y estoy seguro que todos lo vamos a aprovechar”, reveló Herrera Gutiérrez.

El funcionario federal -quien relevó a Carlos Urzúa Macías tras su renuncia-, ahora espera que el Senado lo ratifique como gobernador del Banco de México a propuesta del titular del Poder Ejecutivo Federal. Ayer martes 13 de julio, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió los nombramientos de Rogelio Ramírez de la O para ocupar el cargo de titular de la SHCP y de Herrera Gutiérrez, para gobernador del BANXICO.

Así lo confirmó Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, quien también explicó que corresponderá al Senado de la República analizar la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que Herrera Gutiérrez ocupe el cargo de gobernador del Banco de México, en sustitución de Alejandro Díaz de León Carrillo.

En los próximos días, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión citará a Herrera Gutiérrez para que haga una exposición de cómo conducirá la política monetaria del país, lo que permitirá a los legisladores evaluar sus capacidades para su probable aprobación al mando del Banco central.

En caso de que los senadores aprueban a Herrera Gutiérrez en el cargo, tomará el mismo en enero del próximo año, como lo establece Ley del Banco de México en su artículo 40: “el cargo de Gobernador durará seis años y su periodo comenzará el primero de enero del cuarto año calendario del periodo correspondiente al Presidente de la República”.

Rogelio Ramírez de la O sustituirá a Arturo Herrera como titular de la SHCP

El 9 de junio, el Presidente López Obrador anunció que propondrá a Arturo Herrera Gutiérrez como próximo gobernador del BANXICO, en sustitución de Alejandro Díaz de León Carrillo, con lo que, dijo, busca mantener la estabilidad macroeconómica y “la política económica que nos ha dado buenos resultados”.

“Un cambio para el bien de México: Arturo Herrera será propuesto como gobernador del Banco de México y llega a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O”, escribió el político tabasqueño en su cuenta de la red social Twitter.

“Queremos mantener la política económica que nos ha dado muy buenos resultados porque a pesar de la pandemia de la crisis económica se ha ido superando, vamos saliendo, lo hemos hecho mejor con todo respeto que en otros países y no nos hemos endeudado, eso es importantísimo, todos los países, casi todos con la pandemia recurrieron a contratar deuda, nosotros no lo hicimos”, expuso López Obrador en un video publicado en la plataforma YouTube.

“Hemos cumplido no aumentando los impuestos y hemos cumplido haciendo un gobierno austero y honesto y esto nos ha permitido liberar muchos fondos para el desarrollo, para el bienestar y vamos a seguir apoyando a la gente humilde, a la gente pobre, va a aumentar la pensión a los adultos mayores, van a crecer todos los programas de apoyo a la educación a la salud y por eso este cambio. Que no hay nerviosismo, que no haya incertidumbre, que se lleve a cabo este relevo de manera ordenada”, enfatizó el Presidente.

“Los dos, buenos economistas: Arturo, un profesional en la materia y Rogelio, doctor en economía egresado de la UNAM y de Cambridge. Continuaremos actuando con responsabilidad, sin endeudar al país, no gastando más de lo que ingrese al erario, con austeridad y honestidad (...) No aumentaremos impuestos ni el precio de las gasolinas, el diésel, el gas o la luz y, algo muy importante, en el destino del presupuesto primero los pobres”, destacó.

Mientras que el nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público será Rogelio Ramírez de la O, a quien el presidente describió como un hombre experimentado y serio, “que me va a ayudar mucho”.

Herrera Gutiérrez agradeció la confianza del mandatario nacional. Asimismo, aseguró que la SHCP quedará en buenas manos con la llegada de Ramírez de la O, quien adelantó que se centrará en el aseguramiento de un sano balance fiscal año con año. Así como el aseguramiento de economías en el uso de recursos públicos, el sano financiamiento y actualización de cuentas en el sector energético y las oportunidades en la banca de desarrollo.

“El Banco Central es un elemento central para el desarrollo de los mercados financieros pero sobre todo para la estabilidad de México, eso es algo que aprendimos a las duras de México y hay que mantener”, enfatizó Herrera Gutiérrez.

“En el momento actual es un momento clave para México porque estamos saliendo de una pandemia y una recesión global de gran alcance, debemos todos juntos trabajar para asegurar que las lecciones aprendidas durante esta pandemia sean utilizadas para construir una economía más fuerte que sirva a toda la población del país. En particular me ocuparé de los encargos que el presidente me hace, en materia de aseguramiento de un sano balance fiscal año con año”, expuso Ramírez de la O.

¿Quién es Rogelio Ramírez de la O?

Rogelio Ramírez de la O será el tercer titular de la SHCP, luego de que Carlos Manuel Urzúa Macías renunció el 9 de julio del 2019 a la titularidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cargo que ostentaba desde el 1 de diciembre del 2018, y cuyo relevo fue Arturo Herrera Gutiérrez.

Es doctor en Economía por la Universidad de Cambridge y Licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante la campaña presidencial de 2012, el actual presidente de la República anunció que Ramírez de la O ocuparía la titularidad de la SHCP si triunfaba en las urnas, sin embargo, no logró ganar la contienda en esa ocasión.

Aunque ha trabajado siempre en la iniciativa privada, fungió como asesor económico de López Obrador desde el año 2006, cuando encabezó el equipo de política económica para las elecciones presidenciales de ese año.

En la actualidad Ramírez de la O es director de ECANAL (Economic Analysis for Company Planning), una empresa de análisis macroeconómico y pronósticos respecto a México para otras compañías.

¿Quién es Arturo Herrera Gutiérrez?

Por su parte, Herrera Gutiérrez fue designado titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 9 de julio del 2019, después de que el presidente López Obrador aceptó la renuncia de Carlos Manuel Urzúa Macías, quien externó en una carta algunas críticas hacia el Gobierno Federal.

Antes de pertenecer al Gobierno de López Obrador desde el 1 de diciembre del 2018, el titular de la SHCP fue gerente de práctica de la Unidad de servicio público y desempeño para América Latina y el Caribe, parte de la Práctica global de gobernanza del Banco Mundial.

Herrera Gutiérrez es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana; con maestría en la misma materia por el Colegio de México y es candidato a Doctor en Economía por la Universidad de Nueva York.

Se unió al BM en 2010 como especialista Senior en gestión del sector público en la Unidad del sector público y, en 2011 fue ascendido a gerente de la unidad.

Antes, el ahora titular de la SHCP fungió como director general de Gestión Financiera en la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México (de 2000 a 2004), y, posteriormente, tras la renuncia de Urzúa Macías, quedó como titular de dicha institución, del 2004 al 2006, cuando López Obrador fungió como jefe de Gobierno de la capital de la República.