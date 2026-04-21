Propuestas para designar a nuevos consejeros del INE llegan a la Cámara de Diputados

El Comité Técnico de Evaluación entregó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados las tres quintetas de aspirantes a las consejerías vacantes del Instituto Nacional Electoral, en un proceso que la oposición y organizaciones civiles calificaron de parcial, al identificar en las listas perfiles con vínculos a la administración federal encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Las 15 personas finalistas quedaron distribuidas en tres quintetas.

La primera, integrada exclusivamente por hombres, incluyó a Arturo Manuel Chávez, director de Talleres Gráficos de México —empresa ganadora de la licitación para producir credenciales de elector hasta 2031—; Armando Hernández Cruz, ex presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México; Daniel Preciado Temiquel, Magistrado del Tribunal Electoral de Guerrero; Juan Manuel Guerrero Jiménez, titular de la Unidad de Enlace con el Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas; y Armando Xavier Maldonado Acosta, director jurídico del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.

La segunda quinteta, reservada exclusivamente para mujeres en atención al principio de paridad de género, quedó conformada por Alejandra Tello, asesora del Magistrado Felipe de la Mata; Blanca Yassahara Cruz García, presidenta del Instituto Electoral de Puebla; Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck, rectora del Instituto de Investigación, Innovación y Estudios de Posgrado para la Educación de Nuevo León; María Magdalena Vila Domínguez, ex consejera presidenta provisional del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas; y Laura Daniela Durán Ceja, secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La tercera quinteta, de carácter mixto, concentró algunos de los perfiles más cuestionados.

La integran Bernardo Valle Monroy, actual director de audiencias en la Secretaría de Gobernación —quien desde finales de 2025 participó en la redacción de la reforma electoral de Sheinbaum Pardo—; Armando Ambriz, presidente interino del Tribunal Electoral de la CDMX; Silvia Guadalupe Bustos Vázquez, consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco; Claudia Díaz Tablada, ex magistrada electoral en Veracruz; y Frida Denise Gómez Puga, titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Tamaulipas.

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Jucopo y coordinador de la bancada de Morena, anunció que este 21 de abril, a las 14:30 horas, convocaría a una reunión con los coordinadores de las demás bancadas para intentar construir un acuerdo.

Indicó que presentaría una propuesta a sus pares y que, de lograrse el consenso, el pleno votaría a los nuevos consejeros electorales el 22 de abril.

Ante la solicitud del PAN y del PRI de que el Comité Técnico de Evaluación fundamentara los criterios con que integró las quintetas, Monreal rechazó exigirle una explicación al organismo y aseguró que la mayoría parlamentaria está satisfecha con su trabajo.

Según lo establecido en la convocatoria, si las propuestas remitidas no alcanzan la mayoría calificada requerida, serán devueltas a la Jucopo para generar los acuerdos necesarios y someterlos de nuevo al pleno.

De no enviarse un nuevo acuerdo antes del vencimiento del plazo del 22 de abril, la Mesa Directiva deberá convocar a una sesión el 28 de abril con el fin de realizar la elección mediante insaculación, mecanismo idéntico al utilizado en 2023, cuando la Cámara de Diputados designó a la actual consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala y a los entonces nuevos consejeros Jorge Montaño Ventura, Rita Bell López Vences y Arturo Castillo Loza.

Las alertas de la sociedad civil se habían anticipado.

El Observatorio Permanente de Integridad Electoral (Opine), integrado por las organizaciones Práctica Laboratorio para la Democracia, Laboratorio Electoral, DiSentir y México Evalúa, señaló el 20 de abril que las entrevistas realizadas a los 50 finalistas previos no cumplieron su función de diferenciar perfiles, pues repitieron preguntas generales sin seguimiento basado en la trayectoria individual de cada aspirante.

“La brevedad de los encuentros y la ausencia de un seguimiento basado en la trayectoria individual de las personas aspirantes derivaron en un ejercicio de baja capacidad para evaluar de manera sustantiva a las y los candidatos”, advirtió el organismo.

Opine también cuestionó que en la última fase de depuración quedara integrada de manera mayoritaria por perfiles cercanos al oficialismo, sin que el Comité Técnico ofreciera una explicación detallada sobre la exclusión de aspirantes con alta puntuación objetiva en la fase anterior.

Reiteró además su cuestionamiento respecto a la integración del propio Comité Técnico, con tres de sus cinco integrantes señalados por su cercanía con el Gobierno federal.

“En conjunto, compromete la apariencia de imparcialidad del órgano evaluador”, denunció.

Al cierre del proceso, Opine llamó a la Cámara de Diputados y al Comité a privilegiar perfiles independientes, con solidez técnica e integridad, y advirtió que los nuevos consejeros deben ser elegidos “no por su afinidad con quienes hoy ejercen el poder, sino por su capacidad demostrada para desempeñar su responsabilidad con independencia”.

Los tres puestos de consejeros electorales quedaron vacantes el 4 de abril de 2026, cuando concluyeron sus nueve años de encargo los consejeros Dania Ravel Cuevas, Claudia Zavala Pérez y Jaime Rivera Velázquez, quienes en su sesión de despedida advirtieron sobre el asedio a la autonomía institucional del INE.

Con la designación pendiente, el Consejo General del organismo opera con ocho de sus 11 integrantes, situación que se prolongará al menos hasta que el pleno de la Cámara de Diputados complete el proceso.