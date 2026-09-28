$!Protección Civil restringe movilidad en tres municipios de Baja California Sur por ‘Polo’

Las autoridades de la Coordinación Nacional de Protección Civil determinaron restringir la movilidad a partir de las 14:00 horas de este 28 de septiembre en comunidades de los municipios de Comondú, Mulegé y Loreto, en Baja California Sur, ante el impacto del huracán Polo, que podría tocar tierra esa misma tarde como categoría 2 o 3.
La medida se concentró en localidades del norte de Comondú, el sur de Mulegé y Loreto, donde se previeron las mayores afectaciones por lluvias, vientos y oleaje.
La CNPC anticipó además un segundo impacto del ciclón sobre la costa central de Sonora este 29 de septiembre.
En un enlace desde Ciudad Constitución con la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, Laura Velázquez Alzúa, titular de la CNPC, informó que el primer impacto se esperaba entre las 16:00 y las 18:00 horas en las inmediaciones de Comondú.
“Se espera un primer impacto durante esta tarde sin poder determinar la hora, pero es en la tarde entre las 4 o 6 de la tarde, como huracán categoría 2 o muy probablemente como categoría 3, aún tampoco se ha podido determinar. Esto será en las inmediaciones del Municipio de Comondú donde nos encontramos”, explicó.
Según el reporte de las 6:00 horas del Servicio Meteorológico Nacional, “Polo” se mantenía como huracán categoría 3, con vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noroeste a 19 kilómetros por hora.
Velázquez Alzúa pidió a la población permanecer en sus domicilios a partir de las 14:00 horas y trasladarse a los refugios temporales en caso de que sus viviendas representaran algún riesgo.
“Es no estar en la calle, esa sería la primera y principal recomendación, que se queden en sus casas y, de haber algún riesgo en sus domicilios, que se trasladen a los refugios temporales”, indicó.
Detalló que 78 personas habían sido evacuadas de manera preventiva y se encontraban en un refugio de Ciudad Constitución.
También informó que se restringió el acceso a las playas y se suspendió toda la actividad marítima, mientras las autoridades revisaban vados, ríos y caminos susceptibles de afectación para impedir el acceso a zonas de riesgo.
Advirtió sobre posibles interrupciones en los servicios básicos.
“Muy probablemente algunas horas vamos a estar sin servicio eléctrico y sin servicio de internet”.
Aseguró que personal de la Comisión Federal de Electricidad fue ubicado en puntos estratégicos para iniciar el restablecimiento del suministro.
Víctor Manuel Castro Cosío, Gobernador de Baja California Sur, afirmó que los tres órdenes de Gobierno trabajaban en la preparación de los refugios y destacó el despliegue de personal del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.
“Estamos acá en Comondú, buscando la manera de atender a toda la población que así lo requiera y afinando los últimos detalles ya de los refugios”, señaló.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el Gobierno federal informaría diariamente sobre la evolución del huracán, sus afectaciones en Baja California Sur y su desplazamiento hacia Sonora.