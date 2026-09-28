$!Protección Civil restringe movilidad en tres municipios de Baja California Sur por ‘Polo’

Las autoridades de la Coordinación Nacional de Protección Civil determinaron restringir la movilidad a partir de las 14:00 horas de este 28 de septiembre en comunidades de los municipios de Comondú, Mulegé y Loreto, en Baja California Sur, ante el impacto del huracán Polo, que podría tocar tierra esa misma tarde como categoría 2 o 3. La medida se concentró en localidades del norte de Comondú, el sur de Mulegé y Loreto, donde se previeron las mayores afectaciones por lluvias, vientos y oleaje. La CNPC anticipó además un segundo impacto del ciclón sobre la costa central de Sonora este 29 de septiembre.

En un enlace desde Ciudad Constitución con la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, Laura Velázquez Alzúa, titular de la CNPC, informó que el primer impacto se esperaba entre las 16:00 y las 18:00 horas en las inmediaciones de Comondú. “Se espera un primer impacto durante esta tarde sin poder determinar la hora, pero es en la tarde entre las 4 o 6 de la tarde, como huracán categoría 2 o muy probablemente como categoría 3, aún tampoco se ha podido determinar. Esto será en las inmediaciones del Municipio de Comondú donde nos encontramos”, explicó. Según el reporte de las 6:00 horas del Servicio Meteorológico Nacional, “Polo” se mantenía como huracán categoría 3, con vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noroeste a 19 kilómetros por hora. Velázquez Alzúa pidió a la población permanecer en sus domicilios a partir de las 14:00 horas y trasladarse a los refugios temporales en caso de que sus viviendas representaran algún riesgo. “Es no estar en la calle, esa sería la primera y principal recomendación, que se queden en sus casas y, de haber algún riesgo en sus domicilios, que se trasladen a los refugios temporales”, indicó.