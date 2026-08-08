$!Protegen arribazón de 140 tortugas golfinas en Cabo San Lucas, BCS

BAJA CALIFORNIA SUR._ Autoridades brindaron seguridad durante la arribazón de aproximadamente 140 tortugas de la especie golfina y se recuperaron aproximadamente 10 mil huevos en inmediaciones de la Playa El Médano, en Cabo San Lucas, Baja California Sur.

A través de un comunicado, la Secretaría de Marina informó que como resultado de las acciones de protección y vigilancia, personal de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, coadyuvó a brindar seguridad durante la arribazón.