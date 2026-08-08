$!Protegen arribazón de 140 tortugas golfinas en Cabo San Lucas, BCS

BAJA CALIFORNIA SUR._ Autoridades brindaron seguridad durante la arribazón de aproximadamente 140 tortugas de la especie golfina y se recuperaron aproximadamente 10 mil huevos en inmediaciones de la Playa El Médano, en Cabo San Lucas, Baja California Sur.
A través de un comunicado, la Secretaría de Marina informó que como resultado de las acciones de protección y vigilancia, personal de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, coadyuvó a brindar seguridad durante la arribazón.
Esta acción se llevó a cabo con el apoyo del Ayuntamiento de Los Cabos y personal del sector hotelero. Como resultado de este esfuerzo conjunto, se logró la recuperación de aproximadamente 10 mil huevos, aplicando los protocolos de protección y conservación del medio ambiente marino al asegurar los nidos, logrando mitigar el riesgo de saqueo, sustracción ilegal o destrucción por causas naturales o humanas.
Derivado de esto, los huevos recuperados fueron asegurados en los campamentos tortugueros conforme a los protocolos establecidos, a fin de favorecer su incubación y posterior liberación de las crías.