$!Protestan afuera del TEPJF para exigir que se anule la elección judicial; sesión se aplazó dos veces este miércoles

Afuera de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde se realizará la sesión para validar la elección judicial, decenas de manifestantes protestan para exigir a los magistrados anular el proceso.
Los manifestantes, integrantes del colectivo Resistencia Civil Activa y Pacífica, argumentan que el proceso electoral extraordinario, celebrado el pasado 1 de junio, no fue limpio y estuvo lleno de irregularidades como el uso de acordeones.
El TEPJF aplazó hasta las 16:00 horas la sesión en la que prevé discutir el último bloque de asuntos relacionados con el proceso judicial, incluida la validez de la elección de ministros.
La sesión originalmente estaba prevista para las 12:00 horas; después se pospuso para las 14:00 horas, y luego se anunció que se retomaría a las 16:00 horas.
En la sesión de este miércoles se discutirá, entre otros, el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien propone anular la elección de ministros.
Qué propone el proyecto de Rodríguez Mondragón
Rodríguez Mondragón declaró en su proyecto la nulidad de la elección judicial por la existencia de una estrategia de distribución sistemática y generalizada de guías de votación, conocida como acordeones, que beneficiaron a candidaturas ganadoras.
“Esa irregularidad actualizó las causales de nulidad correspondientes al uso de financiamiento ilícito y la violación grave a los principios constitucionales que rigen la materia electoral”, señaló.
Indicó que el uso de acordeones estaba permitido siempre y cuando fuera elaborado y utilizado por una persona para su uso individual y discreto ante la complejidad de la elección judicial.
“Sin embargo, estaba prohibida la difusión y exposición de estos materiales con el fin de direccionar el sentido del voto de la ciudadanía, pues en ese escenario, los acordeones constituyen propaganda electoral ilícita”, añadió.