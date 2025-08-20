$!Protestan afuera del TEPJF para exigir que se anule la elección judicial; sesión se aplazó dos veces este miércoles

Afuera de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde se realizará la sesión para validar la elección judicial, decenas de manifestantes protestan para exigir a los magistrados anular el proceso.

Los manifestantes, integrantes del colectivo Resistencia Civil Activa y Pacífica, argumentan que el proceso electoral extraordinario, celebrado el pasado 1 de junio, no fue limpio y estuvo lleno de irregularidades como el uso de acordeones.

El TEPJF aplazó hasta las 16:00 horas la sesión en la que prevé discutir el último bloque de asuntos relacionados con el proceso judicial, incluida la validez de la elección de ministros.

La sesión originalmente estaba prevista para las 12:00 horas; después se pospuso para las 14:00 horas, y luego se anunció que se retomaría a las 16:00 horas.

En la sesión de este miércoles se discutirá, entre otros, el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien propone anular la elección de ministros.