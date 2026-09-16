$!Protestan en desfile de la independencia en Cuernavaca por feminicidio de Claudia, estudiante española de la UAEM

Un grupo de mujeres protestó durante el desfile de la Independencia en Cuernavaca, Morelos, por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilar, estudiante de nacionalidad española de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Las jóvenes realizaron un ‘performance’, por lo que el evento se suspendió durante más de 20 minutos.

Jóvenes que realizan el servicio militar quisieron retirarlas, pero desistieron.

Giran orden de aprehensión contra presunto feminicida

Hoy, por la mañana, la Fiscalía General de Morelos informó que obtuvo una orden de aprehensión contra Francisco Javier “N”, señalado como probable responsable del feminicidio de Tacoronte Aguilera, y señaló que autoridades federales y estatales participan en un operativo para localizarlo y ponerlo a disposición de un juez.

El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron, informó que la orden fue concedida por un juez especializado después de que la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio reuniera elementos derivados de las investigaciones, videos aportados por la ciudadanía y otros indicios relacionados con el asesinato de la estudiante.