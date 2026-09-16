$!Protestan en desfile de la independencia en Cuernavaca por feminicidio de Claudia, estudiante española de la UAEM

Un grupo de mujeres protestó durante el desfile de la Independencia en Cuernavaca, Morelos, por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilar, estudiante de nacionalidad española de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Las jóvenes realizaron un ‘performance’, por lo que el evento se suspendió durante más de 20 minutos.
Jóvenes que realizan el servicio militar quisieron retirarlas, pero desistieron.
Giran orden de aprehensión contra presunto feminicida
Hoy, por la mañana, la Fiscalía General de Morelos informó que obtuvo una orden de aprehensión contra Francisco Javier “N”, señalado como probable responsable del feminicidio de Tacoronte Aguilera, y señaló que autoridades federales y estatales participan en un operativo para localizarlo y ponerlo a disposición de un juez.
El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron, informó que la orden fue concedida por un juez especializado después de que la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio reuniera elementos derivados de las investigaciones, videos aportados por la ciudadanía y otros indicios relacionados con el asesinato de la estudiante.
“Quiero informarles que ayer obtuvimos de un juez especializado, la Fiscalía de Feminicidios obtuvo una orden de aprehensión por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, en contra de un masculino; el día de hoy, más tarde, vamos a dar a conocer la ficha. Esta persona responde al nombre de Francisco Javier “N” y se le atribuye la responsabilidad en el feminicidio”, señaló Blumenkron.
Intercambio académico y ataque en Cuautla
Claudia Tacoronte Aguilera era originaria de Gran Canaria, España, y llegó a México como estudiante de intercambio para cursar una estancia académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Su estancia estaba prevista para cuatro meses y medio.
La noche del sábado 12 de septiembre, Claudia fue asesinada por apuñalamiento en Cuautla, en el entorno de la Casa de Cultura de la ciudad, donde había acudido debido a actividades relacionadas con la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal. La Fiscalía de Morelos investiga el caso como feminicidio.
El asesinato ocurrió mientras la estudiante se encontraba en México por motivos académicos y generó reacciones tanto en Morelos como en España. El caso también provocó movilizaciones de estudiantes de la UAEM, quienes marcharon en Cuernavaca para exigir justicia por Claudia.
Testimonios e intento de captura del agresor
Un testigo que se encontraba en la Casa de Cultura relató que escuchó gritos de auxilio y acudió hacia la entrada del inmueble, donde encontró a Claudia en el piso después de haber sido atacada. De acuerdo con su testimonio, otras personas que se encontraban en el lugar intentaron perseguir a quien identificaron como el presunto agresor cuando huyó a pie.
“Unos se quedan con esta chica, mientras que yo y otras personas salimos y vemos que esta persona se va corriendo; entonces intentamos perseguirlo, pero literalmente no se pudo alcanzar”, relató el testigo.
Según el mismo relato, algunas personas intentaron seguir al hombre corriendo y otras utilizaron motocicletas, pero no lograron alcanzarlo debido a que se ocultó al internarse en la maleza de la zona.