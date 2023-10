“Las cifras de mortalidad muestran que este conflicto no es una guerra, sino una acción genocida y de desplazamiento forzado del pueblo palestino. Nosotras, nosotros y nosotres denunciamos las acciones de Israel, quien además está usando sustancias prohibidas por los protocolos internacionales de derechos humanos”, expresaron.

Exigen a gobierno de México reconocer como país independiente a Palestina, en protestas en CDMX

También exigieron al gobierno de México de que reconozca el estatus de país independiente de Palestina, “haciendo efectiva la resolución 3236 de la ONU en donde se reconoce el derecho del pueblo palestino a la libre determinación, la independencia y la soberanía nacional, nuestro país no puede ser cómplice silencioso de las acciones genocidas de Israel”.

El acto concluyó con la lectura de este comunicado, así como de algunos poemas de autores palestinos.

Sobre la protesta de este viernes, la embajada de Israel no se ha pronunciado, sin embargo condenó los actos vandálicos suscitados durante la manifestación realizada el jueves pasado frente a la embajada, en la que según la diplomacia israelí fue vandalizado el memorial a las víctimas del ataque de Hamás, se destruyó una obra de arte creada para celebrar los 70 años de sus relaciones diplomáticas con México y se pintaron grafitis en calles aledañas.

“La Embajada de Israel apoya la libertad de expresión y la protesta, pero enfatiza que el apoyo a Hamás no es ni será un apoyo a los habitantes de Gaza”, aseguró la representación.



ONU advierte riesgo de una ‘catástrofe humanitaria’

Según la información más actualizada, desde el sábado pasado, cuando se dieron los ataques de Hamás, hasta la tarde de este viernes han fallecido mil 300 personas israelíes, y al menos mil 900 gazatíes.

“Nuestros enemigos apenas empezaron a pagar el precio. No puedo divulgar lo que viene a continuación, pero les diré que esto sólo es el inicio”, afirmó por la noche el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El ejército israelí reveló que en las últimas 24 horas había realizado “incursiones contra lugares determinados dentro del territorio de la Franja de Gaza (...) para limpiar la zona de terroristas y de armas” y para “localizar a personas desaparecidas”.

“Lucharemos como leones por nuestro hogar. No perdonaremos y no olvidaremos nunca la barbarie de nuestros enemigos y no dejaremos que nadie en el mundo olvide los horrores infligidos al pueblo judío”, proclamó el mandatario ultraconservador, que antes de esta escalada bélica enfrentaba un fuerte movimiento opositor en la sociedad israelí.

La mayoría de las personas asesinadas en Israel en el ataque más letal del Estado hebreo fueron civiles, aunque también se contabilizaron 258 militares. Además, fueron secuestradas alrededor de 150 personas, quienes fueron llevadas hacia territorio palestino.

En Gaza, el número de víctimas de los bombardeos tiene entre ellos a 614 niños, y el número se eleva en un territorio que ha quedado sin servicios de agua, electricidad ni comida.

La agencia AFP reportó que este viernes miles de palestinos huyeron al norte de la Franja de Gaza, después de que Israel los emplazara a evacuar la zona antes de una posible invasión enclave, lo que amenaza con convertirse en una “catástrofe humanitaria”, de acuerdo con la ONU.

El presidente palestino, Mahmud Abás, equiparó el desplazamiento masivo de palestinos a una segunda Nakba (“catástrofe” en árabe), el exilio de 760 mil palestinos durante la guerra de 1948. Su primer ministro, Mohammed Shtayyeh, acusó a Israel de perpetrar un “genocidio”.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a Israel a “evitar una catástrofe humanitaria” y pidió un “acceso humanitario inmediato a Gaza, para poder llevar combustible, alimentos y agua a todos los que lo necesiten”.



Con información de AFP