$!Protestan frente a la Embajada de EU en CDMX contra intervencionismo en Venezuela

Por: Israel Fuguemann

Con consignas en contra de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, decenas de personas se manifestaron este sábado frente a la embajada estadounidense en la Ciudad de México, donde denunciaron una violación al derecho internacional y exigieron respeto a la soberanía del país sudamericano. Durante la manifestación, diversas voces tomaron los micrófonos instalados frente a la sede diplomática. Entre ellas destacó la de Nydia Egremy, internacionalista mexicana, quien aseguró que el “ataque viola todas las normas del derecho internacional” y que se trataba de una acción anunciada tras el incremento del hostigamiento de tropas militares estadounidenses en la región del mar Caribe, de acuerdo con denuncias difundidas en semanas recientes por analistas y gobiernos aliados de Venezuela.

Además de banderas y carteles en contra del “intervencionismo estadounidense”, algunos manifestantes realizaron pintas sobre la reja que resguarda la embajada, sin que se reportaran enfrentamientos o incidentes mayores con elementos de seguridad. Las consignas apuntaron tanto al rechazo de cualquier acción militar extranjera como a la exigencia de respeto a la soberanía venezolana. “En este momento, lo más importante es la presentación con vida de Nicolás Maduro y de Cilia Flores”, aseguró Ali Duarte, periodista e internacionalista, quien también advirtió que los mensajes lanzados desde Washington no solo afectan a Venezuela, sino al continente y a México porque las declaraciones recientes del Presidente Donald Trump, en las que acusa que México es gobernado por el narcotráfico y que la Presidenta Claudia Sheinbaum “tiene miedo”, forman parte de una narrativa que, dijo, busca justificar presiones e intervenciones en la región.



Manifestaciones en la embajada de Venezuela en México A la par de las protestas frente a la embajada de Estados Unidos, en los alrededores de la embajada de Venezuela en México también se registraron concentraciones, aunque con un tono distinto. Ahí, un grupo de venezolanos residentes en el País acudió para expresar su respaldo a la operación militar estadounidense en Caracas y a la captura de Nicolás Maduro. Entre ellas se encontraba Catarina Rivas, originaria de Venezuela y quien vive en México desde hace tres años. La manifestante aseguró que, para muchos venezolanos que tuvieron que dejar su país, la acción militar no representó una sorpresa, sino “una operación impecable” que, destacó, dejó “saldo blanco”. Describió lo ocurrido como “un renacer, como el ave Fénix”, y consideró que debe abrir paso a “una transición integrada por estadounidenses y venezolanos, porque Venezuela tiene que ser liderada por venezolanos”.