$!Protestan por derecho humano al agua en CDMX; rechazan su privatización en Guadalajara

En apoyo a a las protestas en Jalisco, se realizó una movilización en la Ciudad de México. Manifestantes partieron del Ángel de la Independencia para reclamar el derecho al agua y rechazar su privatización; se trata de la segunda protesta por la calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco.
Los asistentes también pidieron la salida del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, tras la represión de la protesta por el agua en esa entidad el pasado 11 de octubre. La protesta se dirigió al Zócalo capitalino.
Con consignas como “El agua se defiende, no se privatiza” y “Fuera los sionistas de América Latina”, los manifestantes avanzan sobre Paseo de la Reforma rumbo al Zócalo.
Danae, quien asiste a la protesta, explicó que el motivo inicial de la manifestación era la condena a los actos represivos del gobierno de Jalisco contra manifestantes por el agua, pero también piden esclarecer contratos gubernamentales con empresas de Israel para la gestión del agua.
Con la consigna “El agua es derecho, no un privilegio”, la manifestación por el agua arribó al Zócalo, donde se encuentra la Feria Internacional del Libro.
También protestan en Jalisco
En Guadalajara, Jalisco también se llevó a cabo una protesta para exigir mejorar la calidad del agua. Colectivos y ciudadanos protestaron por la mala calidad de agua en Jalisco y para exigir justicia por las agresiones y detenciones registradas durante la protesta del pasado 11 de octubre; sin embargo, la marcha se canceló ante la presencia de grupos de personas cubiertos del rostro que portan palos, piedras y martillos.
Los manifestantes se reunieron en el Parque Rojo desde las 11:00 de la mañana para dirigirse al Palacio de Gobierno, pero ante el lanzamiento de petardos los ciudadanos reunidos se negaron a avanzar hasta que ese grupo vestido de negro o con camisetas de futbol se saliera del contingente.
🟥El músico Rubén Albarrán, participante en la manifestación por el agua en CDMX, llamó a la ciudadanía a defender el líquido y repudió a las empresas que se adueñan del recurso. "Si contamina, el agua, el aire, la tierra, no es progreso", argumentó.📹: @androaguilar https://t.co/lGE6zBYL2v— Animal Político (@Pajaropolitico)
October 18, 2026
🟥El músico Rubén Albarrán, participante en la manifestación por el agua en CDMX, llamó a la ciudadanía a defender el líquido y repudió a las empresas que se adueñan del recurso. "Si contamina, el agua, el aire, la tierra, no es progreso", argumentó.📹: @androaguilar https://t.co/lGE6zBYL2v
Una semana de protestas por el agua en Guadalajara
El pasado domingo 11 de octubre miles de personas protestaron en Guadalajara debido a la crisis de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). La movilización partió de la Glorieta de La Minerva y llegó hasta Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus.
Aunque la protesta inició de forma pacífica, cerca de Casa Jalisco se registraron enfrentamientos entre policías y manifestantes. En esa zona, policías utilizaron gases lacrimógenos y chorros de agua a presión para dispersar a las personas. También se documentaron detenciones y agresiones contra manifestantes y periodistas que cubrían la protesta.
Organizaciones de derechos humanos pidieron investigar el uso de la fuerza durante la marcha en la que se reportan al menos 50 detenciones.