$!Protestan por derecho humano al agua en CDMX; rechazan su privatización en Guadalajara

En apoyo a a las protestas en Jalisco, se realizó una movilización en la Ciudad de México. Manifestantes partieron del Ángel de la Independencia para reclamar el derecho al agua y rechazar su privatización; se trata de la segunda protesta por la calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco.

Los asistentes también pidieron la salida del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, tras la represión de la protesta por el agua en esa entidad el pasado 11 de octubre. La protesta se dirigió al Zócalo capitalino.

Con consignas como “El agua se defiende, no se privatiza” y “Fuera los sionistas de América Latina”, los manifestantes avanzan sobre Paseo de la Reforma rumbo al Zócalo.

Danae, quien asiste a la protesta, explicó que el motivo inicial de la manifestación era la condena a los actos represivos del gobierno de Jalisco contra manifestantes por el agua, pero también piden esclarecer contratos gubernamentales con empresas de Israel para la gestión del agua.

Con la consigna “El agua es derecho, no un privilegio”, la manifestación por el agua arribó al Zócalo, donde se encuentra la Feria Internacional del Libro.