Cientos de trabajadores del Poder Judicial de la Federación realizaron protestas este miércoles tanto a favor como en contra de la reforma judicial, durante la sesión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Algunos secretarios de estudio y cuenta de las ponencias de algunos ministros colocaron diversas pancartas en contra de la reforma judicial al interior de la Segunda Sala del máximo tribunal constitucional, por lo que otros trabajadores adscritos con Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, también se manifestaron.

Batres Guadarrama dijo que la Segunda Sala de la SCJN no era un lugar para manifestarse, ni a favor ni en contra, de dicha propuesta de reforma, que se discutía en el Congreso de la Unión, enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrado el pasado 5 de febrero.

Posteriormente, el Ministro Presidente de la Segunda Sala de la SCJN, Alberto Gelacio Pérez Dayán, les permitió entrar, ya que las ministras señalaron que,si se permitió el ingreso a los manifestantes en contra de la reforma, también se debía dejar entrar a los trabajadores en favor de la misma.

“Me parece que no es el espacio para pronunciarnos a favor ni en contra de una disposición de otro poder político”, dijo Batres Guadarrama. “Yo estoy dando cauce a la libertad de expresión [...] Tengo libertad para hacerlo, señora ministra. ¿Usted me la va a limitar?”, respondió el ministro.

“No es parte del orden del día. Si quiere abrimos el tema [...] Si lo abrimos aquí, abrámoslo y discutimos el tema”, replicó Batres Guadarrama. No obstante, el ministro presidente de la Segunda Sala de la SCJN, le indicó a su compañera que no podía impedir a los trabajadores ejercer su libertad de expresión e incluso le dijo que él los apoyaba.

“Expreso mi solidaridad con los compañeros y me sumo”, enfatizó.

Así, ambos grupos -a favor y contra de la reforma judicial- se manifestaron dentro de la Segunda Sala del máximo tribunal constitucional, pero después todos se retiraron para permitir que se llevara a cabo la sesión pública.

La protesta culminó alrededor de las 12:50 horas, por lo que la sesión pública de la Segunda Sala de la SCJN continuó sin algún pronunciamiento respecto a las expresiones a favor y en contra de la reforma judicial.

Al final de la sesión, los opositores a la reforma se plantaron ante Batres Guadarrama, quien ante los reclamos respondió: “Se están manifestando? Se ve bonita, les voy a tomar una foto”. La ministra pidió a sus empleados no caer en provocaciones, a lo que siguieron gritos de ambas partes, unos pidiendo “Poder Judicial por voto popular”, otros defendiendo la carrera judicial y exigiendo que se tomaran en cuenta sus posturas.

Batres Guadarrama tuvo que entrar de nuevo a la Segunda Sala de la SCJN, entre gritos reiterados de “Si el pueblo se informa, no pasa la reforma”, reiterados por los secretarios de estudio y cuenta de otros ministros.

Sin embargo, las protestas al exterior de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación continuaban, por lo que el ministro Pérez Dayán tuvo que salir para reiterar su apoyo a los manifestantes, y pedirles, “de todo corazón”, evitar una confrontación mayor, lo que le valió aplausos.

Después, un grupo de alrededor de 2 mil 500 estudiantes y empleados del Poder Judicial de la Federación realizaron una marcha que inició desde la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, hacia al edificio sede del Consejo de la Judicatura Federal, en protesta por la iniciativa de reforma judicial.

“¡México, despierta, la dictadura está en la puerta! ¡Congreso, anota la justicia no se vota! ¡Obrador, opresor, engañaste a la nación! ¡Somos abogados, no somos acarreados! ¡Para juzgar, hay que estudiar! ¡Justicia independiente, derecho de la gente!”, fueron algunas de las consignas que gritaron los manifestantes.

Además de los estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM, a la marcha se sumaron otros de la las Facultades de Medicina, Ingeniería y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como de la Iberoamericana y la Pedagógica Nacional.

Por otra parte, en el edificio sede del CJF, donde dicho cuerpo colegiado tenía programada sesión del Pleno, los trabajadores se colocaron en los pasillos del recinto, para mostrar su inconformidad con la reforma judicial.

“Felicidades por defender sus derechos, aunque no opinemos en todo igual”, les dijo el consejero Bernardo Bátiz y Vázquez, al encontrarse con los inconformes de camino a la sesión. Después arribó la ministra presidenta de la SCJN y del CJF, Norma Lucía Piña Hernández, a quien los trabajadores aplaudieron y mostraron su apoyo.

“No estás sola, no estás sola, no estás sola; ministra, ministra, ministra”, vitorearon los trabajadores. Asimismo los consejeros Lilia Mónica López Benítez -quien portaba un cartel de protesta que decía “35 años en el PJF, desde oficial judicial hasta juzgadora. NO soy corrupta”- y José Alfonso Montalvo Martínez, también fueron apoyados por los manifestantes.