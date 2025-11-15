$!Próxima semana inicia el pago a mujeres de 60, 61 y 62 años de la Pensión Mujeres Bienestar, anuncia Sheinbaum

Desde Palizada, Campeche, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que, en cumplimiento a su compromiso de que todas las mujeres reciban la Pensión Mujeres Bienestar este año, a partir de la próxima semana iniciará el pago a las beneficiarias de 60, 61 y 62 años.
“Todas las mujeres, todas, sin excepción, tienen derecho, si cumplen 60 años, a Pensión Mujeres Bienestar, todas, sin excepción. Se inscriben, se les da su tarjeta del Banco del Bienestar. Ya las de 63 y 64 ya reciben su apoyo. Y les tengo la noticia de que la próxima semana se deposita ya el apoyo de las de 60, 61 y 62”, informó.
De acuerdo a un comunicado, la Mandataria recordó que la Pensión Mujeres Bienestar tiene como fin reconocer lo que han significado las mujeres para la construcción del País y por ello todas tienen derecho a recibir este apoyo.
Agregó que el Gobierno de México se mantiene más cerca que nunca del pueblo y se refleja en que, durante 2025, le ha ido bien a todos los mexicanos y mexicanas y les irá mejor en 2026.
“Cuando hay un gobierno que está cerca del pueblo, que nunca se aleja, no hay nada que detenga a nuestra patria, por eso estoy segura que este año nos ha ido bien y que el próximo año nos va a ir todavía mejor”, resaltó.
Ante las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar, Sheinbaum Pardo también anunció que, en respuesta a las necesidades de la región, el siguiente año comienza la reparación de toda la carretera en Palizada a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con el objetivo de que más personas puedan conocer este municipio.
La Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, detalló que la Pensión Mujeres Bienestar es un apoyo bimestral de 3 mil pesos que ya se brinda a 3 millones de mexicanas, quienes, puntualizó, son las protagonistas de la transformación.
La Secretaria de Mujeres, Citlalli Hernández Mora, aseguró que la Pensión Mujeres Bienestar es un reconocimiento a todas las mujeres y a su lucha, ya que sostienen a la patria, por ello, señaló la importancia de seguir uniendo esfuerzos para construir igualdad en todos los espacios.
Además, invitó a las mujeres de Palizada a visitar el Centro LIBRE donde pueden acceder gratuitamente a orientación jurídica y psicológica, así como a talleres y a una red comunitaria.
La derechohabiente de la Pensión Mujeres Bienestar, Martha Patricia Arcos Hernández, afirmó que este día marca un hecho histórico para la vida de Palizada gracias a la visita de la Presidenta y la entrega de este apoyo que transformará la vida de miles de mujeres.
“Hoy caminamos con más seguridad, dignidad y nuevas oportunidades”, resaltó.