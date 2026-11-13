Proyecta Banco Mundial reducción de 17.3 millones de personas en pobreza en México

El Banco Mundial proyectó que la pobreza monetaria en México se redujo en 17.3 millones de personas entre 2018 y 2026, al pasar de 43 millones 900 mil a 26 millones 600 mil habitantes en esa condición.

Las estimaciones forman parte del informe Macro Poverty Outlook, correspondiente a las reuniones anuales de 2026, y se difundieron en México este 13 de noviembre.

Según el organismo, la proporción de la población en pobreza monetaria bajó de 35.3 por ciento en 2018 a 20 por ciento en 2026, una disminución de 15.3 puntos porcentuales.

El cálculo combina datos observados hasta 2024 con estimaciones para 2025 y 2026, y se construye con la línea de ingreso de 8.30 dólares diarios por persona que el BM aplica a los países de ingreso mediano alto. El periodo abarcado comprende las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum Pardo.

El informe atribuye la reducción al incremento de los ingresos laborales reales y a la ampliación de los programas sociales. El BM también registró una disminución de la desigualdad: el Coeficiente de Gini pasó de 46 puntos en 2018 a 42.6 en 2024.

Hacia adelante, el organismo prevé que la economía mexicana crezca 2.2 por ciento, frente al 0.5 por ciento estimado para el año en curso, impulsada por la demanda interna y las exportaciones, y proyecta que la pobreza se ubique en 18.7 por ciento en 2028.

Las cifras del BM corresponden a pobreza monetaria y no son directamente comparables con la medición oficial de pobreza multidimensional que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la cual considera ingreso y carencias sociales.

Según esa metodología, 38.5 millones de personas, equivalentes a 29.6 por ciento de la población, se encontraban en situación de pobreza en 2024, frente a 51.9 millones en 2018.