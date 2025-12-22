Proyecto de parque ecológico se trasladaría a Puebla, dice Sheinbaum tras rechazo en consulta ciudadana en Hidalgo

El proyecto del parque ecológico y de reciclaje, que fue rechazado por la comunidad en Hidalgo, se perfila ahora para instalarse en el estado de Puebla. Así lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, señalando que “muy probablemente” la obra se realice ahora en dicha entidad.
La mandataria explicó que el cambio de ubicación ocurriría en respuesta a los resultados de los mecanismos de participación ciudadana. “Nosotros hacemos consultas, si la gente quiere o no quiere, tienen sus razones”, explicó, reiterando que el proyecto fue cancelado en Hidalgo tras los resultados de la consulta sobre el Parque Ecológico en Hidalgo que se llevó a cabo el 14 de diciembre.
Sheinbaum detalló que el proyecto es un parque de economía circular, cuyo objetivo es el procesamiento de residuos, como es el caso de llantas, textiles, plástico, cascajo, para reintegrarlos a cadenas productivas.
Añadió que “ya como 10 empresas que están dispuestas al parque”.
Respecto a la controversia ambiental y social en Hidalgo, Sheinbaum destacó la existencia de un predio en Puebla que tiene una ventaja para la viabilidad del proyecto: “no hay comunidades cercanas, lo cual también, pues ya permite que se realice”.
Rechazan parque ecológico en Hidalgo
A principios de diciembre, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) presentó en Hidalgo el proyecto del primer Parque Ecológico y de Reciclaje, que se ubicaría en la región de Tula. En ese momento se planteó una consulta ciudadana para la obra y, en caso de ser aprobada, contemplaría una inversión federal de mil 720 millones de pesos.
Sin embargo, el 14 de diciembre se llevó a cabo la jornada de consulta y el resultado obtenido fue de rechazo por la obra.
De acuerdo con los resultados oficiales dados a conocer por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), se registró una participación ciudadana de 8.77 % de la lista nominal, equivalente a 12 mil 259 votos emitidos de un total de 139,831 ciudadanas y ciudadanos.
Del total de sufragios, 4 mil 334 personas (35.35 %) manifestaron su opinión a favor del proyecto, mientras que 7 mil 736 personas (63.10%) expresaron su desacuerdo; se registraron 189 votos nulos, lo que representa 1.54 % del total.
Un día después, Sheinbaum confirmó la cancelación del proyecto.
“Sí, ahí votó la gente que no lo quería en este lugar, entonces, pues ya la Secretaría de Medio Ambiente va a buscar otro sitio para poder desarrollar el parque de economía circular. Siempre vamos a ser respetuosos de lo que opine la gente”, dijo Sheinbaum en su conferencia matutina.
Anteriormente, la mandataria había destacado que dicha obra era parte de un plan integral para mejorar la calidad de vida y el entorno ambiental en Tula, así como los municipios aledaños del Valle de Mezquital.