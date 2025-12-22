Proyecto de parque ecológico se trasladaría a Puebla, dice Sheinbaum tras rechazo en consulta ciudadana en Hidalgo

El proyecto del parque ecológico y de reciclaje, que fue rechazado por la comunidad en Hidalgo, se perfila ahora para instalarse en el estado de Puebla. Así lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, señalando que “muy probablemente” la obra se realice ahora en dicha entidad.

La mandataria explicó que el cambio de ubicación ocurriría en respuesta a los resultados de los mecanismos de participación ciudadana. “Nosotros hacemos consultas, si la gente quiere o no quiere, tienen sus razones”, explicó, reiterando que el proyecto fue cancelado en Hidalgo tras los resultados de la consulta sobre el Parque Ecológico en Hidalgo que se llevó a cabo el 14 de diciembre.

Sheinbaum detalló que el proyecto es un parque de economía circular, cuyo objetivo es el procesamiento de residuos, como es el caso de llantas, textiles, plástico, cascajo, para reintegrarlos a cadenas productivas.

Añadió que “ya como 10 empresas que están dispuestas al parque”.

Respecto a la controversia ambiental y social en Hidalgo, Sheinbaum destacó la existencia de un predio en Puebla que tiene una ventaja para la viabilidad del proyecto: “no hay comunidades cercanas, lo cual también, pues ya permite que se realice”.