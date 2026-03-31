Prueba de ADN confirma que fragmentos localizados por Ceci Flores sí son de su hijo: colectivo de buscadores de Sonora

El Colectivo Jóvenes Buscadores de Sonora informó que la prueba de ADN realizada a los restos humanos encontrados por Ceci Flores, sí son de su hijo Marco Antonio.

“Con el corazón profundamente dolido, queremos compartir que los restos encontrados en días pasados han sido plenamente identificados y corresponden a nuestro querido hermano, Marco Antonio Sauceda Rocha. La prueba de ADN ha confirmado su identidad”, escribió el colectivo a través de sus redes sociales.

El pasado 24 de marzo, la activista informó que había localizado segmentos óseos que podrían ser de su hijo Marco Antonio, desaparecido en 2019, aunque, dijo, aún falta la confronta forense para confirmar su identidad.

Dicho hallazgo fue corroborado más tarde por la Fiscalía General de Justicia del Estado, que estimó un par de semanas para obtener resultados genéticos.

“No existen palabras suficientes para describir este momento... aunque hayan pasado los años, nunca se está preparado para recibir una noticia así”, destacó el colectivo.

El colectivo expresó el agradecimiento a todas las familias que caminaron junto a Ceci Flores en su lucha.

“A los medios de comunicación que nos dieron voz cuando más lo necesitábamos, y a las autoridades de los tres niveles de gobierno que nos acompañaron en este proceso. A cada persona que compartió, que preguntó, que no nos dejó solos. Gracias de corazón. Hoy cerramos un ciclo lleno de dolor, pero también de amor y de memoria. Marco Antonio, siempre vivirás en nosotros”, añadió el colectivo.



Localización de restos humanos

La madre buscadora localizó los restos humanos en el kilómetro 46 de la carretera 26, ubicada en Hermosillo, Sonora, justo en una zona se han reportado fosas clandestinas.

“Quiero saber, que se haga una prueba de ADN que me dé una confronta que sí es mi hijo, que me dé una evidencia... por lo pronto solamente resta abrazar un puño de huesos que he encontrado y que al parecer puede ser Marco Antonio”, declaró a través de un video, sin señalar algún dato concreto o cómo llegó a la conclusión que se trata de su hijo.



“Yo siempre supe que te encontraría”

“Hoy localicé a mi niño en la carretera 26 Km 46, en Hermosillo, Sonora, y más que nunca se siente la fatiga. Abrazo tus restos, es lo que me queda, es lo que me dejaron. Vámonos a casa hijo, de donde nunca tuviste que partir he cumplido mi promesa de encontrarte”, escribió.

“Yo siempre supe que te encontraría, pasara el tiempo que pasara porque no tenía otro motivo en la vida; me robaron el miedo con tu ausencia, se llevaron mi cansancio con tus heridas”, sostuvo.

La madre busca a sus hijos Alejandro Guadalupe, desaparecido desde el 30 de octubre de 2015 en Los Mochis, en el estado de Sinaloa, y a Marco Antonio, desaparecido desde el 4 de mayo de 2019 en Bahía de Kino, Sonora.

Por su labor de búsqueda, Ceci Flores ha recibido amenazas por parte de personas armadas. En 2024, pidió paz al crimen organizado y que los dejara buscar a sus desaparecidos.

“Ojalá que en este país ya no haya casas que tengan una persona desaparecida. A los cárteles les pedimos una tregua de paz en el mundo para que ya no haga falta nadie”, dijo.