Prueba PISA reabre debate sobre Nueva Escuela Mexicana: difieren gobierno y especialistas por resultados

La Secretaría de Educación Pública afirmó en un comunicado que los datos respaldan ese proyecto, el cual se basa en el trabajo docente y el aprendizaje por proyectos. No obstante, especialistas consideran que los malos resultados subrayan la urgencia de cambios en el esquema que se aplica.

Los resultados de la prueba PISA, la mayor encuesta a nivel mundial sobre estudiantes de 15 años, reabrieron un debate que no es nuevo sobre el modelo educativo en México. La edición de 2025 es la primera que evalúa a la “Nueva Escuela Mexicana”.

En redes sociales, Delgado compartió una publicación de la OCDE que señala que México “muestra resiliencia en un contexto de retrocesos del aprendizaje a nivel internacional” y comparte un video del director de Educación y Competencias de la organización, Andreas Schleicher, refiriéndose a la “perseverancia de estudiantes y el compromiso de los profesores”.

El secretario de Educación, Mario Delgado, por su parte, se quedó sólo con la parte positiva de lo que evidenció PISA 2025: el 80 % de estudiantes de México respondió que siente curiosidad sobre distintos temas, un porcentaje por encima del promedio que fue de 73 %. Por otro lado, la prueba arrojó que sólo 11 % de las alumnas y los alumnos consideran que la escuela ha sido “una pérdida de tiempo” , contra el promedio que es del 24 %.

La Presidenta prefirió destacar el desempeño de México en el área de ciencias, donde nuestro país obtuvo un mejor resultado —por 4 puntos— respecto a la edición anterior de la prueba, el cual adjudicó a la “Nueva Escuela Mexicana”, el modelo educativo “con enfoque crítico, humanista y comunitario” que se empezó a implementar en el sexenio anterior.

“Siempre hemos criticado la prueba”, recordó Sheinbaum este martes, luego de que se dieran a conocer las conclusiones del análisis comparativo que mide el rendimiento académico de estudiantes de 15 años en 91 países.

Los resultados de PISA 2025 —una evaluación educativa internacional que ha sido cuestionada por el expresidente López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum— ubicaron a México por debajo del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con una caída en los puntajes de matemáticas y lectura a los niveles más bajos desde 2009. Las personas jóvenes que fueron evaluadas presentan entre 2.7 y 3.8 años de rezago en el aprendizaje en estas materias, en comparación con el promedio global.

¿Qué opina la @ocdeenespanol y @SchleicherOECD sobre los resultados de la prueba PISA 2025 y el sistema educativo mexicano? https://t.co/zIDiTxOiYe

Para Paulina Amozurrutia, directora de la asociación Educación con Rumbo, los datos de la OCDE confirman el fracaso educativo de la 4T.

En tanto, María Teresa Gutiérrez, de Mexicanos Primero, afirmó que las modificaciones que se requieren deben hacerse tomando en cuenta la evidencia y no —como ha ocurrido hasta ahora con las reformas educativas en cada sexenio— aplicando “el borrón y cuenta nueva sin considerar lo que está funcionando”.

Para Patricia Ganem, coordinadora de investigación del Observatorio de la Educación, los resultados muestran “que las dificultades observadas después de la pandemia no han sido revertidas”, lo cual —advierte— impactará en “una generación creciente de jóvenes que está llegando al final de la educación básica sin las herramientas necesarias para participar exitosamente en una sociedad más compleja”.

Amozurrutia, de Educación con Rumbo, destacó que aunque el declive en la educación es un proceso que lleva décadas, se “ha profundizado notablemente” con las políticas públicas que se aplican en los gobiernos de la “cuarta transformación”. Esto lo atribuye a que las becas escolares se convirtieron en “subsidios clientelares que no están ligados al rendimiento académico o a la comprobación de la necesidad económica, lo que se traduce en que el dinero no se está utilizando en lo que debería, como el pago a profesores o su capacitación”.

A ello, añade que las autoridades mexicanas “siguen negándose a evaluar la educación”, pues en el actual sexenio decidieron eliminar la Mejoredu con los datos históricos en materia educativa. Asimismo, recordó que en la administración anterior se tuvo que promover un amparo para garantizar que se siguiera aplicando en México la prueba PISA, ante la incertidumbre de su continuidad por el descontento de López Obrador con los resultados de 2022.

“PISA es una prueba seria y el gobierno la desdeña como desdeña toda evaluación, y no quieren que los evalúen porque los resultados ahí están. Y no es que antes fueran maravillosos, pero ha habido un declive profundo en los últimos diez años hasta hoy, cuando sólo tres de cada diez jóvenes son capaces de resolver un problema básico de matemáticas“, remarcó la especialista.

Proponen continuidad educativa

La asociación Mexicanos Primero señaló que pese a las distintas reformas curriculares, cambios institucionales y modelos de evaluación que ha tenido el sistema educativo mexicano, el principal problema es que “ha aprendido muy poco de sus propios resultados y no ha generado la capacidad institucional que le permita consolidar una política educativa de largo plazo”.

“Hemos querido reinventar el sistema educativo cada seis años. Cada sexenio inicia con la promesa de una nueva reforma educativa, de una nueva forma de enseñar, de un nuevo plan de estudios que no dejamos cuajar”, apuntó en entrevista María Teresa Gutiérrez.

“Si hicieran una revisión minuciosa de lo que ha funcionado en lugar de hacer borrón y cuenta nueva, estaríamos hablando de una historia muy distinta en el desempeño de los estudiantes”, añadió.

La investigadora remarcó que la prueba PISA, que evalúa a estudiantes que están concluyendo la secundaria o iniciando el nivel medio superior, lo que arroja “es el resultado de toda su trayectoria educativa”. En este caso, muestra “alumnos que han tenido distintos planes de estudio, interrupción por la pandemia y que han transitado en un sistema educativo incierto”.

Desde esta organización, la recomendación para las autoridades es dotar a las juventudes de mayores herramientas para enfrentar la incertidumbre. “Formar desde los primeros años de educación primaria en habilidades matemáticas para que a la larga tengan mejores resultados”, así como la focalización de los recursos en las escuelas que más lo requieren, pues “durante años han privilegiado una política de becas que poco o nada mejora la calidad de los aprendizajes”.

Pese a los malos resultados, PISA destaca actitud de jóvenes mexicanos

En la edición 2025, México ocupó el lugar 37 entre los 38 países miembros de la OCDE que fueron evaluados. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), las brechas entre los estudiantes con desempeño alto y aquellos con bajos resultados “reducen las posibilidades de que las y los jóvenes desarrollen habilidades avanzadas, continúen trayectorias académicas exitosas y accedan a mejores oportunidades laborales e ingresos en la edad adulta”.

Pese a los resultados a la baja, el IMCO subrayó que también se obtuvieron datos sobre la actitud positiva de los estudiantes mexicanos frente al aprendizaje; ocho de cada 10 tienen curiosidad por aprender nuevos temas, y casi 9 de 10 rechazan que la escuela sea una pérdida de tiempo.

“Esto apunta a la necesidad de aprovechar su motivación y disposición para desarrollar una mayor conciencia sobre sus necesidades, estrategias y objetivos de aprendizaje”, concluyó la asociación.