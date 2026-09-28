PSC Ibero convoca a organizaciones a desarrollar iniciativas para hacer frente a problemas de seguridad y violencia

El Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana presentó su segunda Convocatoria de Buenas Prácticas, dirigida a organizaciones que trabajan desde la sociedad y que buscan fortalecer sus capacidades para incidir en los problemas relacionados con la seguridad.

La convocatoria parte de la idea de que quienes trabajan cotidianamente en los territorios poseen conocimientos y experiencias que son indispensables para entender la dimensión real de los problemas de seguridad.

En una nota informativa difundida por la Universidad Iberoamericana, destaca que la nueva etapa del PSC IBERO para esta convocatoria busca abrir la puerta a nuevas organizaciones que quieran participar en un espacio de acompañamiento, aprendizaje y construcción colectiva.

Para darla a conocer estuvieron Ernesto López Portillo, coordinador del PSC IBERO; Mariana Doberning, directora general del Medio Universitario; Ricardo Ortega Soriano, director del Departamento de Derecho de la IBERO, y Dina Mejía, directora del Patronato de la IBERO FICSAC.



Del diagnóstico a la acción

Alejandra Mohor, investigadora de la Universidad de Chile e invitada para hablar sobre las acciones de prevención de violencia, señaló necesario rescatar el trabajo cotidiano realizado por las asociaciones civiles, quienes con escasas herramientas realizan esfuerzos de cohesión, sociabilidad y participación.

En el evento, se mencionó que contar con experiencias territoriales no siempre significa disponer de las mismas herramientas para documentar problemas, analizar información, construir diagnósticos, evaluar resultados o desarrollar estrategias de incidencia.

En ese sentido, el PSC de la IBERO plantea una oportunidad para fortalecer lo que las organizaciones ya hacen y aportar herramientas que les permiten ampliar el alcance de su trabajo.

Esta segunda convocatoria busca acercarse a organizaciones que tengan una problemática, una experiencia que compartir o una iniciativa que pueda beneficiarse de un proceso de acompañamiento y formación.

Más que partir de soluciones prefabricadas, la propuesta coloca en el centro a las propias organizaciones.



La experiencia de quienes trabajan en territorio

Otro de los retos para abordar la seguridad ciudadana que pone en la palestra el PSC de la IBERO consiste en evitar que las comunidades sean vistas únicamente como receptoras de políticas o programas.

Las organizaciones sociales pueden contribuir a cambiar esa perspectiva porque conocen las particularidades de los lugares donde trabajan y mantienen contacto directo con las personas afectadas por distintas formas de violencia.

Su experiencia permite identificar problemas que no siempre aparecen con claridad en las estadísticas y, al mismo tiempo, reconocer prácticas comunitarias que pueden convertirse en alternativas.

La colaboración entre academia y sociedad puede contribuir a sistematizar esas experiencias, generar conocimiento y convertirlo en herramientas para la toma de decisiones y la incidencia pública.

En ese sentido, la segunda convocatoria del PSC de la IBERO busca sumar nuevas voces al trabajo que ya se realiza y construir una comunidad de organizaciones interesadas en transformar las condiciones que generan inseguridad.



¿Por qué participar en la 2ª convocatoria de buenas prácticas de seguridad ciudadana?

Ricardo Ortega Soriano, director del Departamento de Derecho de la IBERO, señaló que hay que repensar las lógicas de la seguridad y comenzar a escucharla desde los territorios, más allá del castigo y las penas, pues esa mirada es insuficiente.

Por ello, para una organización, formar parte de la segunda convocatoria de buenas prácticas representa la posibilidad de detenerse a mirar su propio trabajo con nuevas herramientas. También significa entrar en contacto con otras experiencias, compartir aprendizajes y fortalecer capacidades que pueden ser útiles para enfrentar problemas complejos.

En el evento se mencionó que la seguridad ciudadana requiere de conocimiento académico, experiencia profesional y conocimiento construido desde los territorios.

Una organización que trabaja con jóvenes, mujeres, comunidades, víctimas, personas en situación de vulnerabilidad o poblaciones afectadas por diferentes expresiones de violencia puede aportar una perspectiva que difícilmente puede obtenerse desde los espacios institucionales.

La invitación del Programa de Seguridad Ciudadana del IBERO busca que esas experiencias entren en diálogo.



Construir soluciones desde la colaboración

El PSC IBERO plantea la segunda Convocatoria de Buenas Prácticas para organizaciones que quieran fortalecer su trabajo y participar en un proceso en el que la experiencia social y el conocimiento académico puedan encontrarse para generar nuevas herramientas de intervención e incidencia.

Además, representa una nueva oportunidad para que organizaciones que ya están trabajando frente a problemas de violencia e inseguridad puedan acercarse a la universidad, compartir lo que han aprendido y encontrar nuevas posibilidades para desarrollar sus iniciativas.



¿Cuáles son las fases para registrar tu proyecto?

La invitación está abierta a nuevas organizaciones interesadas en sumar su experiencia, conocimiento y capacidad de acción a este esfuerzo colectivo.

Habrá un mes para abrir el registro de propuestas. Del 28 de septiembre a al 30 de octubre de 2026 se deberá llenar un formulario en línea antes de este plazo.

Una vez finalizada esta etapa, habrá una preselección de iniciativas.

La evaluación de cada una de ellas será llevada a cabo por el Comité Técnico del PSC de la IBERO entre enero y marzo de 2027.

Las propuestas con los mejores puntajes pasarán a una etapa de evaluación de un jurado internacional.

Finalmente, el reconocimiento de las mejores prácticas y sistematización se realizará entre julio y agosto de 2027.

En este enlace puedes consultar las bases de la convocatoria e inscribir tu proyecto a la segunda convocatoria de buenas prácticas del PSC de la IBERO.