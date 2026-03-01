PT advierte que no avalará ‘retrocesos’ en reforma electoral; ‘decimos no al regreso del viejo partido de Estado’, señala

A un día de que la Presidenta Claudia Sheinbaum presente formalmente ante el Congreso su iniciativa de reforma electoral, el Partido del Trabajo advirtió que no respaldará “ninguna regresión que atente contra la democracia en el país”, en un proceso que requerirá mayoría calificada y en el que Morena necesita los votos de sus aliados, incluidos el PT y el PVEM.

La Comisión Ejecutiva Nacional del PT difundió un comunicado en redes sociales en el que reivindicó los avances democráticos alcanzados por las izquierdas y rechazó cualquier retroceso en el sistema de partidos.

“¡No permitiremos ningún retroceso democrático en México!”, señala el documento.

Aunque el texto íntegro de la iniciativa todavía no se conoce, en los últimos días la presidenta ha adelantado que la reforma contempla cambios en la integración del Congreso, ajustes al sistema de representación proporcional —plurinominales—, reducción del financiamiento a partidos, así como modificaciones al funcionamiento del Instituto Nacional Electoral (INE) y al esquema de fiscalización.

El PT sostuvo que los espacios democráticos conquistados con las reformas de 1977 y 1996 son resultado de “innumerables luchas, represiones, encarcelamientos, desapariciones e incluso levantamientos armados”, y afirmó que defenderá la pluralidad política.

“Decimos no al regreso del viejo partido de Estado que dominó México de 1929 a 2018. Lucharemos por preservar la pluralidad política y evitar la desaparición del sistema de partidos en nuestro país”, indicó.

Al mismo tiempo, el partido reiteró su respaldo a la presidenta y señaló que “se mantendrá firme en la defensa de las banderas de la Cuarta Transformación”.

El mensaje del PT se dio en medio de las conversaciones dentro del bloque oficialista. Esta semana, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dijo que PT y PVEM tendrían unos días más para fijar postura sobre los ejes de la reforma.

Cendis, en medio del debate

En el mismo comunicado, el PT rechazó que los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis), vinculados históricamente al partido, formen parte de negociaciones políticas en torno a la reforma electoral.

“¡Los Cendis no son moneda de cambio para el Partido del Trabajo!”, expresó.

La declaración se da luego de que esta semana la Secretaría de Educación Pública publicara las reglas de operación y el financiamiento para los Cendis correspondientes a 2026, en un momento en el que el voto del PT resulta clave para que Morena y sus aliados alcancen la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución.

El PT afirmó que los 81 Cendis impulsados por el partido, ubicados en 15 estados, son “instituciones públicas cuyos recursos son administrados tanto por el gobierno federal como por los gobiernos estatales”.

El partido también recordó que en 2018, cuando decidió apoyar la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador, enfrentó, una “feroz campaña mediática” en la que se cuestionaron los recursos públicos destinados a esos centros. En el comunicado aseguró que el caso llegó a tribunales y que “un juez determinó que no existía delito que perseguir y sobreseyó el asunto”.

La postura del PT se difundió antes de la presentación formal de la iniciativa, por lo que el partido anticipó su rechazo a “retrocesos” sin que, hasta ahora, se conozca el articulado final que se discutirá en el Congreso.