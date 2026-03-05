PT confirma voto en contra de reforma electoral; MC presenta su propia propuesta

El Partido del Trabajo confirmó este jueves que sus 49 diputados federales votarán en contra de la iniciativa de reforma electoral impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, argumentando que la propuesta representa un riesgo para el sistema democrático del País y podría derivar en un “ejercicio de partido único”.

La determinación se mantuvo pese a los esfuerzos de negociación del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, quien reconoció que la situación es compleja y admitió que la iniciativa enfrentará un camino difícil para alcanzar la mayoría calificada necesaria.

Reginaldo Sandoval Flores, coordinador de la bancada del PT en San Lázaro, afirmó que en su partido “hay unidad” y que “49 de los 49” votarán en contra, descartando cualquier marcha atrás en esa postura.

El legislador reiteró que el rechazo no obedece a intereses presupuestales, sino a la defensa del sistema democrático.

“No debemos poner en riesgo a los organismos árbitros como el INE, el Tribunal o los OPLE por recortarles unos cuantos pesos”, señaló Sandoval Flores al referirse al recorte de mil 923 millones de pesos contemplado en la propuesta.

La iniciativa, enviada formalmente a la Cámara de Diputados el pasado 4 de marzo, busca reformar 11 artículos constitucionales e incluye cambios en la integración del Congreso, reducción de los tiempos de radio y televisión, regulación de la inteligencia artificial, el inicio de los cómputos distritales y la prohibición del financiamiento ilícito de partidos políticos.

Para ser aprobada como reforma constitucional, la propuesta requiere el voto de al menos 334 de los 500 diputados presentes en la sesión de discusión. Morena cuenta con 253 escaños en la Cámara de Diputados, por lo que necesitaría el apoyo de al menos una parte de los 62 legisladores del Partido Verde Ecologista de México y los 49 del PT para alcanzar la mayoría calificada.

En ese escenario, Monreal Ávila reconoció públicamente que la reforma enfrenta una perspectiva adversa.

Con una metáfora que aludió a su origen en el municipio de Plateros, Zacatecas, sede del santuario del Santo Niño de Atocha, el coordinador parlamentario ironizó que “ni se atreve” a pedirle un milagro al santo para que la iniciativa salga adelante, dado que “la situación no está fácil, está compleja”.

Monreal Ávila señaló que los aliados de Morena no les dieron oportunidad de dialogar porque ya adelantaron el sentido de sus votos, e indicó que no recurrirá a presiones ni amenazas para intentar modificar esas posturas.

Identificó como uno de los principales puntos de conflicto el mecanismo de asignación de los 200 diputados plurinominales, ya que el PT y el PVEM buscan conservar el esquema vigente en que los propios partidos proponen esas candidaturas.

Al ser cuestionada respecto al rechazo de sus aliados, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que la postura del PT y del PVEM constituyera una traición al proyecto de la Cuarta Transformación.

“Son puntos de vista distintos, no lo pondría como que es una traición a la Cuarta Transformación”, declaró la Mandataria, quien indicó que esperará el debate y la votación en el Congreso de la Unión antes de que los partidos políticos definan las coaliciones para las elecciones de 2027.

Sheinbaum Pardo también señaló que corresponderá a los partidos aliados explicar ante la ciudadanía el sentido de su voto en caso de confirmar su rechazo a la reforma.

En ese contexto, aclaró los alcances del punto de la iniciativa que contempla una reducción en los tiempos de radio y televisión destinados a los partidos políticos durante los periodos electorales.

La Mandataria precisó que la reducción de 48 a 35 minutos diarios aplica exclusivamente durante los periodos de precampaña y campaña, sin afectar los tiempos oficiales del Estado mexicano destinados a actividades institucionales.

“No son tiempos del Estado mexicano, son tiempos en el periodo electoral para los partidos políticos, nada más en el periodo de precampaña y campaña”, indicó.

Además, justificó la medida al señalar que la comunicación política se ha trasladado en gran medida a plataformas digitales y redes sociales, y que existe un hartazgo de la ciudadanía ante la cantidad de spots políticos que se transmiten durante los procesos electorales.

En paralelo al debate, Movimiento Ciudadano presentó el 5 de marzo su propia iniciativa de reforma electoral bajo el nombre “Más Democracia, Menos Gasto”.

Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional del partido, señaló que la propuesta incluye el establecimiento del voto obligatorio a partir de los 16 años con sanciones administrativas por incumplimiento; la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales y de los tribunales electorales locales, así como la nulidad de elecciones en las que sea asesinado alguno de los candidatos durante el proceso.

La iniciativa, que reforma 15 artículos de la Constitución y 638 artículos de cuatro leyes secundarias, fue presentada por el dirigente emecista como una alternativa propia y no como una contrapropuesta a la iniciativa presidencial.

Álvarez Máynez reconoció coincidencias con la propuesta de Sheinbaum Pardo en puntos como la reducción de 48 a 35 minutos del tiempo de radio y televisión durante campañas, aunque MC plantea que el acceso sea equitativo; y el voto electrónico, con la diferencia de que su partido propone su aplicación en todas las elecciones y no solo en consultas populares.

El dirigente de MC indicó que impulsará un debate artículo por artículo y condicionó su participación a que la propuesta emecista fuera tomada en cuenta en el proceso legislativo.

El PT también planteó diferencias respecto al recorte al financiamiento de los partidos políticos.

Sandoval Flores señaló que su bancada proponía una reducción de hasta 50 por ciento, mayor al 25 por ciento contemplado en la iniciativa presidencial, y además propuso modificar la fórmula de distribución de los recursos de un esquema 70/30, basado en proporción de votos obtenidos, a un modelo 50/50 que equiparara la distribución igualitaria con la proporcional al voto.

Con el escenario legislativo adverso, Sheinbaum Pardo reiteró que su Gobierno cumplió con el compromiso de presentar la iniciativa ante el Congreso y que ya tiene preparado un “plan B” en caso de que la reforma no consiga los votos necesarios para su aprobación.

“No, para nada; al revés, la gente va a decir ‘La Presidenta cumplió; ya hubo quien no votó, pero la Presidenta cumplió’. Nosotros cumplimos con la gente en mantener lo que pensamos”, declaró la Mandataria nacional.

El debate legislativo sobre la iniciativa quedó turnado a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política Electoral de la Cámara de Diputados para su análisis y dictamen.