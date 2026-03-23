PT frena el Plan B electoral y lo aplaza hasta después de Semana Santa

La oposición del Partido del Trabajo (PT) a un apartado clave de la reforma electoral impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo forzó a Morena en el Senado de la República a postergar la aprobación del llamado Plan B hasta después de Semana Santa, confirmaron fuentes parlamentarias el 23 de marzo de 2026.

El escenario más probable, según las mismas fuentes, apunta a que el dictamen sea aprobado en comisiones el miércoles 25 de marzo del mismo mes y año, para que su desahogo en el pleno se postergue hasta mediados de abril, último mes del periodo ordinario en curso. “Esto se va hasta después de Semana Santa”, señaló una fuente parlamentaria consultada.

El punto de conflicto es la figura de la revocación de mandato incluida en la iniciativa, que proyecta que la titular del Ejecutivo federal sea sometida a votación el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de Gobierno, es decir, de manera simultánea a las elecciones intermedias de 2027. El PT rechazó esa fecha y condicionó su apoyo a que se modifique ese aspecto del texto.

Pese a que los legisladores del PT habían anunciado su respaldo total al proyecto más de una semana antes, recularon tras conocer la redacción final del documento. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos postergaron la dictaminación prevista para el 23 de marzo y convocaron a sesionar el miércoles siguiente. El proyecto de dictamen ni siquiera había sido circulado cuando las comisiones estaban citadas para las 18:00 horas de ese día. “Hoy seguramente ya no se dictamina”, reconoció el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador morenista Óscar Cantón Zetina.

En medio de la crisis, el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, celebró una reunión en el recinto senatorial junto al coordinador de la bancada morenista, Ignacio Mier Velazco, y anunció que el desacuerdo persistía. “Se están viendo problemas de técnica jurídica, el partido está claro que el tema de debate de fondo es el tema de la fecha y son temas que están revisando”, declaró Anaya. La reunión contó también con la participación de la vicecoordinadora del PT, Geovanna Bañuelos, y el coordinador político del partido en Oaxaca, Benjamín Robles.

Mier Velazco descartó modificaciones al apartado de revocación de mandato, pero anunció ajustes en lo referente al límite de regidores en la estructura municipal. “La revocación de mandato se queda como está”, sostuvo el legislador, quien detalló que se revisan los estados cuyas constituciones ya contemplan la configuración de sus ayuntamientos, particularmente los casos de Veracruz y Tabasco, con umbrales de entre tres y cinco regidores, para no contravenir el principio de federalismo ni el de austeridad.

Desde la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada de Morena, advirtió que el PT deberá asumir su responsabilidad si no respalda la propuesta presidencial. Monreal Ávila recordó que el 16 de marzo de 2026, los tres partidos de la coalición mayoritaria —Morena, PT y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)— anunciaron su respaldo total al Plan B. “Yo estuve en esa reunión el domingo y lo que yo observé es que las expresiones eran de estar en favor al 100 por ciento con la propuesta de la Presidenta, luego, en el camino, quizás cambiaron de opinión”, afirmó el legislador. Monreal Ávila descartó descalificar al PT, aunque insistió en que la alianza entre los tres partidos es conveniente para el país.

En paralelo, Monreal Ávila informó que el 23 de marzo arrancó la etapa de inscripción de aspirantes para la designación de tres consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE), con alrededor de 20 candidatos registrados hasta ese momento, aunque ninguno había reunido la totalidad de los requisitos. Reconoció que durante 15 días el Consejo General del INE operará con solo ocho integrantes mientras concluye el proceso de selección. La integración del Comité Técnico de Evaluación, encargado de revisar los perfiles de los aspirantes, se prevé someter a votación en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) durante esa misma semana.