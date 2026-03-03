Publican en el DOF reforma constitucional que reduce jornada laboral a 40 horas semanales

El Gobierno Federal publicó el 3 de marzo de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto mediante el cual se reforman las fracciones IV y XI del Apartado A del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción gradual de la jornada laboral hasta alcanzar las 40 horas semanales en 2030. El decreto fue promulgado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y refrendado por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

La reducción se aplicará de forma escalonada a partir del 1 de enero del año correspondiente: 48 horas semanales en 2026, 46 en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y 40 horas en 2030. El decreto establece expresamente que, en ningún caso, la reducción de la jornada implicará disminución de sueldos, salarios o prestaciones de las personas trabajadoras.

En materia de descanso, el texto constitucional reformado fija que por cada seis días de trabajo las personas trabajadoras deberán disfrutar de al menos un día de descanso con goce de salario íntegro, disposición que excluye la obligatoriedad de dos días de descanso semanal que demandaban diversas organizaciones sindicales y legisladores de oposición.

Respecto al trabajo extraordinario, la reforma establece que las horas adicionales a la jornada ordinaria se pagarán con un incremento de 100 por ciento sobre el salario ordinario. El trabajo extraordinario no podrá exceder de doce horas por semana, distribuidas en hasta cuatro horas diarias en un máximo de cuatro días dentro de ese periodo. Cuando la prolongación supere ese límite, la persona empleadora estará obligada a pagar 200 por ciento más del salario correspondiente a las horas de la jornada ordinaria. Se prohíbe expresamente el trabajo extraordinario a personas menores de 18 años.

El decreto establece en sus artículos transitorios que el Congreso de la Unión deberá realizar las reformas a la legislación secundaria en un plazo de 90 días a partir de la publicación del presente decreto, lo que incluirá modificaciones a la Ley Federal del Trabajo y a los reglamentos sectoriales correspondientes.

La declaratoria constitucional fue realizada en el Senado de la República durante su sesión ordinaria del 3 de marzo de 2026, encabezada por Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva del Senado. La secretaria de dicha Mesa Directiva, Mariela Gutiérrez Escalante, realizó el conteo de los 23 congresos estatales que ratificaron la reforma. Los votos aprobatorios correspondieron a los congresos de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guanajuato, Hidalgo, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.

El decreto fue firmado además por Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, así como por las secretarias de ambas cámaras, Magdalena del Socorro Núñez Monreal y Gutiérrez Escalante. Según el texto publicado en el DOF, el decreto entró en vigor el mismo día de su publicación.

Esta modificación al Artículo 123 constitucional representa la transformación más significativa en materia laboral desde la instauración de la jornada máxima de 48 horas semanales, establecida en 1931 con la promulgación de la primera Ley Federal del Trabajo.