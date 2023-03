Tras una deliberación que duró más de 10 horas, el Comité Técnico de Evaluación de la Cámara de Diputados publicó la lista de las 20 personas mejor evaluadas para integrar las cuatro quintetas para ocupar igual número de vacantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a partir del 3 de abril.

Entre los seleccionados se encuentra Bertha María Alcalde Luján, actual titular de la Comisión de Operación Sanitaria, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. La funcionaria federal es hija de Arturo Alcalde Justiniani, abogado laboralista y representante de sindicatos, además de hermana de Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Asimismo, es hija de Bertha Luján Uranga, ex titular de la Contraloría del Distrito Federal durante la administración de Andrés Manuel López Obrador (2000-2006) y presidenta del Consejo Nacional de Morena, entre 2015 y 2019.

Alcalde Luján es Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra por la Universidad de Nueva York, en donde se especializó en Derecho Penal y Derecho Comparado. A partir de 2015 se desempeñó como abogada litigante, docente y asesora en temas de reorganización, diseño institucional y evaluación de instituciones de seguridad y justicia penal.

De diciembre de 2018 a noviembre de 2020 trabajó en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, primero como abogada general y luego como jefa de oficina.

Después fungió como delegada federal de los Programas de Desarrollo para el Bienestar en el estado de Chihuahua, donde, entre otras cosas, coordinó la estrategia de vacunación en la entidad. También fue Secretaria Ejecutiva Adjunta del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

También pasó a la siguiente ronda Netzaí Sandoval Ballesteros, ex titular de la Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación, hermano de Irma Sandoval Ballesteros, ex titular de la Secretaria de la Función Pública, de 2018 a 2021, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, así como de Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, Diputado federal del grupo legislativo de Morena.

Asimismo, quedó en la lista César Ernesto Ramos Mega, consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, quien es Licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Además, cuenta con una Maestría en Derecho y una Especialidad en Derecho Electoral por la Universidad Nacional Autónoma de México, ambas con mención honorífica.

Además de Luigui Villegas Alarcón, quien se desempeñó como presidente del Consejo de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León; y Bernardo Valle Monroy, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. También Jorge Montaño Ventura, fiscal electoral, ex magistrado y ex consejero en el estado de Tabasco. Así como Miriam Guadalupe Hinojosa Diek, ex consejera electoral en Nuevo León.

Otros aspirantes incluidos en la lista de los 20 finalistas son Guadalupe Álvarez Rascón, Rebeca Barrera Amador, Itulisca Zircey Bautista Arreola, Arturo Castillo Loza, Nayma Enríquez Estrada, Claudia Arlett Espino, Armando Hernández Cruz, Jessica Jazibe Hernández García, Luis Alberto Hernández Morales, Rita Bell López Vences, Víctor Humberto Mejía Naranjo y Guadalupe Taddei Zavala.

Según lo acordado, el Comité Técnico de Evaluación deberá integrar de forma específica las cuatro quintetas: Lista 1: personas aspirantes de género hombre; Lista 2: personas aspirantes de género mujer; Lista 3: personas aspirantes de género hombre; y Lista 4: personas aspirantes para la presidencia, la cual deberá estar integrada únicamente por mujeres.

De las quintetas, la Junta de Coordinación Política de San Lázaro hará la propuesta para ocupar los cargos, que a su vez será llevada al Pleno de la Cámara de Diputados para su votación el 30 de marzo, pero de no alcanzar el aval de dos terceras partes de los diputados, el día 31 tendría que hacerse una insaculación.

Según los acuerdos del Comité Técnico de Evaluación publicados a las 22:00 horas del 24 de marzo, en la página oficial de la convocatoria, una de los siete miembros de dicho grupo, María Esther Azuela Gómez, votó en contra de que se integraran a la lista Alcalde Luján y Sandoval Ballesteros. También se opuso a que se incluyeran en la lista Guadalupe Álvarez Rascón, Iulisca Zircey Bautista Arreola, Guadalupe Taddei Zavala y Víctor Humberto Mejía Naranjo.

En su voto particular, Azuela Gómez expuso que estos seis aspirantes no cumplían con el perfil de imparcialidad y autonomía que prevé la convocatoria. También destaca que era relevante la integración de perfiles, que además, “tuvieran un perfil académico y de investigación amplia sobre derecho electoral; algo que no se refleja en la lista final”.

“Algunas personas aspirantes, es pública y notoria la cercanía e incluso parentesco que tienen con actores del Estado que integran otros Poderes de la Unión y en algunas personas aspirantes, su propio currículum vitae deja en evidencia su trabajo de varios años dedicado a diversos partidos políticos o actualmente en cargos de otros poderes federales o estatales”, explicó Azuela Gómez en el documento la integrante del CTE, designada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.