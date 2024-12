Publican lista del Poder Judicial de candidatos a juzgadores

La consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy Ramos, dio a conocer que en el primer minuto de este domingo, el Comité de Evaluación del Poder Judicial publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las listas de candidatos para el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Cómo estaba establecido, el Comité de Evaluación del Poder Judicial ha publicado la lista de los aspirantes que, habiendo cumplido con los requisitos de elegibilidad, continúan en el proceso para la elección de Jueces, Juezas, Magistrados, Magistradas, Ministros y Ministras. La idoneidad de los postulantes será determinada por el Comité de Evaluación, a más tardar, el 31 de enero de 2025. Felicitaciones a las y los seleccionados”, escribió en su cuenta de X.

También se encuentra como candidata la exprocuradora en el sexenio del expresidente, Felipe Calderón, Marisela Morales Ibáñez.

Un total de 25 personas son los elegibles que integran la lista para competir por ser ministros de la Corte.

En tanto, también se encuentran los 9 nombres de las personas que irán por el cargo de magistrada o magistrado del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.

Asimismo, están 8 candidatos para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

33 para las salas regionales del TEPJF, 374 por especialidad y circuito de tribunales colegiados, 24 de apelación y 573 de Juzgados de Distritos.

De acuerdo con la publicación, se aprobaron los candidatos en la sesión celebrada el 12 de diciembre.

“En términos de lo establecido en el artículo 17 del Acuerdo General Plenario 4/2024 y en la base séptima de la Convocatoria Pública Abierta que emite el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación, en términos de los artículos 11 y 12 del Acuerdo General número 4/2024, de 29 de octubre de 2024, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a las personas interesadas en ser postuladas por el Poder Judicial de la Federación a candidaturas en el proceso electoral extraordinario 2024-2025, conforme a lo previsto en el artículo 96, párrafos primero, fracción II, segundo y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo Transitorio Segundo, párrafo tercero, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de ésta, en materia de Reforma del Poder Judicial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil veinticuatro”, comentó.

Personas no elegibles para ser ministro de la CorteEn tanto, las personas aspirantes que no aparecieron en los listados, podrán consultar el repositorio electrónico el dictamen de no elegibilidad.

Es el caso de Eurípides Flores Pacheco, quien ha sido representante de Morena ante el INE y coordinador jurídico de ese partido durante la gestión de Mario Delgado quien no fue seleccionado, pero impugnará la decisión del Comité de Evaluación.

“Queremos informales que estamos presentando una impugnación a la convocatoria del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación que recientemente fue modificada y que continua con un vicio grave que, a diferencia de los Comités del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo que antes de tomar una determinación o descalificar alguien en el extraordinario proceso de elección judicial, se le da la oportunidad a los participantes para que puedan defenderse”, agregó.

Solicitó guías de estudio para que exista certeza de los temas a estudiar para el examen.

No hay transparencia en el proceso, dicen magistradosEn tanto, magistrados señalaron que no hay seriedad ni transparencia en el proceso para seleccionar a los aspirantes que buscan una candidatura en el Poder Judicial de la Federación ya que se han detectado nombres duplicados, registros sin nombre o personas que se inscribieron en los tres Comités de Evaluación.

Según los datos dados a conocer, el Comité de Evaluación del Poder Judicial recibió 3 mil 805 registros; el Legislativo 10 mil 959; y el Ejecutivo 18 mil 447 destacó el magistrado José Rogelio Alanís.

Precisó que, de las casi 50 mil personas registradas dadas a conocer en noviembre, la lista se ha reducido a 33 mil 211.

Ana Patricia Briseño, integrante del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, explicó que debido a que el sistema presentó “alentamientos” ante la alta demanda de registros, se habilitaron correos, lo que provocó que personas se registrarán más de una vez.

“Se dio una alta demanda y el sistema presentó, sobre todo en los últimos dos días que fue cuando más afluencia de registros se tuvieron, alentamientos y empezó la gente a desesperarse y a enviarnos correos a un correo que teníamos de dudas y asesorías y se determinó habilitar tres cuentas de correo para que la gente tuviera la oportunidad de registrarse”, dijo.