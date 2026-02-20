Publican Secretaría de Agricultura reglas para incentivos al maíz blanco Primavera-Verano 2025

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural publicó la nueva mecánica operativa para el otorgamiento de incentivos para maíz blanco del ciclo agrícola de Primavera-Verano 2025 que comenzarán a pagarse la próxima semana.

Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, señala el comunicado, se simplificaron las reglas de operación para los apoyos al sector agrícola, una medida diseñada para eliminar el exceso de requisitos y garantizar que los recursos económicos lleguen de manera más ágil a los productores.

La primera etapa de pagos, a iniciarse la siguiente semana, incluye a los estados de Campeche, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Tlaxcala, derivado de los acuerdos alcanzados en noviembre del año pasado.

El incentivo consiste en un apoyo único de 800 pesos por tonelada por parte del Gobierno de México, y 150 pesos por parte de los gobiernos estatales, para los productores que cumplan con los siguientes requisitos:

● Tengan en propiedad o legal posesión de predios con una superficie hasta 20 hectáreas

● Produzcan un máximo de 200 toneladas por productora o productor

● Solo podrán acceder a este incentivo quienes se encuentren registrados en el Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de Agricultura

“La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó que se está trabajando en un acuerdo con los grandes compradores y los productores y productoras para garantizar la compra de toda la producción nacional y, al mismo tiempo, acordar los apoyos al campo que se requieren, por lo que personalmente da seguimiento a esa mesa de trabajo”, se indicó en el comunicado.

A partir de este lunes, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural iniciará el trabajo territorial, particularmente en el Bajío, para dar a conocer la facilidad de estas reglas de operación.

La mecánica operativa está disponible para consulta en la siguiente página web: https://bit.ly/4atluQl