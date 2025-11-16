‘Pueblo y gobierno somos invencibles ante quienes provocan violencia’, dice Sheinbaum en marco de protestas de la Generación Z

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el gobierno y el pueblo de México son “invencibles” ante quienes buscan “provocar alguna violencia” y “no hay fuerza que pueda detenerlos”. Estos dichos ocurren luego de las protestas de la Generación Z en varias ciudades del país, que derivaron en enfrentamientos entre policías y manifestantes.

Manifestantes de la Generación salieron a las calles en diferentes estados y en el Zócalo de la Ciudad de México para exigir un alto a la violencia y justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. La policía capitalina reportó al menos 40 detenidos y 120 personas heridas.

“Por eso hay tanta aprobación, porque no hay divorcio entre el pueblo y gobierno, somos uno solo, jamás nos vamos a separar del pueblo de México y cuando hay gobiernos cercanos a la gente, cuando el gobierno responde a su pueblo, no hay fuerza que nos pueda detener, somos invencibles, pueblo y gobierno”.

“Quienes provocar alguna violencia, el pueblo de México dice no, juntas y juntos gobierno y pueblo estamos construyendo la paz. Por eso, cuando alguien que no tiene apoyo popular anda buscando en el extranjero apoyo para venir a intervenir en México, le decimos: México es un país libre, independiente y soberano”, señaló desde Tabasco.

Ayer, la Presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció contra los hechos de violencia ocurridos durante la marcha de la Generación Z en la Ciudad de México y llamó a que se realicen manifestaciones pacíficas.

La mandataria federal consideró que en la marcha de ayer en el Zócalo “había muy pocos jóvenes” y que “de manera violenta” fueron retiradas vallas y rompieron vidrios, por lo que condenó la violencia.

“Si uno no está de acuerdo, hay que manifestarse de manera pacífica. Nunca hay que utilizar la violencia para cambiar, siempre por la vía pacífica”, dijo también en un evento en Tabasco.

Brugada cuestiona a la oposición

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, condenó también los actos de violencia durante las protestas en el primer cuadro de la Ciudad de México y cuestionó a los grupos de oposición sobre si ese es el camino que tomarán para participar activamente en la vida política del país.

“¿Esa es la manera en la que van a participar políticamente quienes no estén de acuerdo con este movimiento (la llamada cuarta transformación)?”, cuestionó previo a poner en operación la totalidad de la Línea 1 del Metro tras ser rehabilitada en su totalidad.

“Todas las manifestaciones son bienvenidas. Nuestra Ciudad siempre garantizará el derecho a la manifestación y a la protesta (...) Rechazamos enérgicamente los actos de violencia ocurridos ayer. Quienes cometan delitos tendrán que responder ante las autoridades”, agregó.

Respecto a la convocatoria a la movilización, la mandataria capitalina afirmó que se trata de “grupos enfundados en la causa de las juventudes”.