MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este viernes que en el asesinato de Abel Murrieta Gutiérrez, candidato del partido Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Cajeme y ex Procurador de Sonora, podrá “ser responsable, pero no culpable”.

”Primero, lamentar este hecho; realmente es muy triste que estas cosas sucedan. Enviar nuestro pésame a los familiares. Acompañado del pésame, también el compromiso de hacer la investigación y de castigar a los responsables”, dijo López Obrador.

”Hoy en la mañana tomamos la decisión de llevar a cabo una investigación a fondo; vamos a ayudar al Gobierno de Sonora en todo lo que corresponde. Se va a tener una coordinación especial con la Fiscalía por la gravedad del asunto y vamos, espero, a tener resultados pronto para castigar a los responsables”, agregó.

“Este es un tiempo, en efecto, difícil, por las campañas y los intereses que se generan en las regiones y tenemos que proteger a los candidatos; hay muchos elementos protegiendo a candidatos, lo vamos a seguir haciendo”, dijo, durante su conferencia de prensa matutina.

”Imagínense un crimen que yo lamento mucho en Cajeme, en el cual resulto, de acuerdo a la visión de este partido, el responsable. No sé si usaron la palabra culpable, porque puede ser que sea responsable, pero no culpable”, dijo el Mandatario nacional.

El jueves, ante el asesinato de su candidato a Alcalde, la dirigencia nacional de MC responsabilizó al Presidente, así como a Claudia Pavlovich Arellano, Gobernadora de Sonora, y a Pablo Mariscal Alvarado, Alcalde de Ciudad Obregón, del asesinato de Murrieta Gutiérrez.

En conferencia de prensa virtual, Clemente Castañeda Hoelflich, coordinador nacional de MC, aseguró que el atentado contra el candidato a alcalde muestra que las autoridades de seguridad estatales y federales están rebasadas.

“Estamos en temporada electoral y hay esas acusaciones que no tienen ningún efecto, ni siquiera llegan a propaganda. No pasan de ser actitudes publicitarias muy irresponsables no tienen efecto, además no les ayudan a los partidos, no han entendido que ya cambió la situación en el país”, respondió el político tabasqueño.