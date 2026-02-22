Puerto Vallarta, bajo tensión por bloqueos e incendios tras operativo federal en Jalisco

Puerto Vallarta vive momentos de tensión y violencia este domingo derivados de una ola de bloqueos y quema de vehículos que se han registrado en diversos puntos de Jalisco, tras un operativo federal en Tapalpa en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Usuarios en redes sociales y reportes de medios muestran imágenes de camiones envueltos en llamas y columnas de humo en varias zonas, mientras que el tráfico se vio interrumpido por cierres viales y bloqueos distribuidos en distintos accesos del puerto turística.