PVEM confirma alianza con Morena y PT en 16 estados, incluyendo Sinaloa, para gubernaturas de 2027

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) confirmó el 15 de junio de 2026 que competirá en coalición con Morena y el Partido del Trabajo (PT) en 16 de las 17 entidades que renovarán gubernatura en 2027, entre ellas Sinaloa y Baja California. San Luis Potosí es la única entidad donde la alianza no ha fijado postura.

La senadora Jasmin Bugarin realizó el anuncio ante correligionarios reunidos en la capital nayarita, tras revelar también que solicitó licencia para buscar la candidatura al Gobierno de Nayarit por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Bugarin precisó que la dirigencia nacional del PVEM convocó a una reunión para comunicar las reglas que seguirán quienes aspiren a participar en el proceso electoral dentro del bloque tripartita.

“En esta reunión la dirigencia nacional fue muy clara y contundente al aclarar que vamos a ir en coalición en los 16 de los 17 estados de la República. En San Luis Potosí aún no han fijado postura, aún no han llegado a algún acuerdo”, afirmó Bugarin.

Fuentes del PVEM señalaron que el partido tiene certeza de que la senadora superará la encuesta interna con la que Morena determinará a su candidato o candidata en Nayarit. Encuestas recientes la ubican por encima de los perfiles que compiten desde Morena, el Partido Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para esa entidad.

En el caso de Sinaloa, la confirmación de la alianza entre el PVEM, Morena y el PT adquiere particular relevancia en un contexto político marcado por la presencia del crimen organizado y las tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos vinculadas a ese estado. La coalición oficialista buscará mantener el control de una entidad estratégica en el noroeste del país donde la oposición ha intentado ganar terreno en los últimos ciclos electorales.