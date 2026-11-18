El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Tabasco descartó competir en alianza con Morena en las elecciones de 2027 y negó respaldo a la aspiración de Andrés Manuel López Beltrán a una diputación federal por esa entidad. El anuncio se hizo en una conferencia de prensa en Villahermosa, Tabasco, durante la presentación de Lulú Morales López como perfil del PVEM para el Distrito IV.

Diego de la O Cetina, dirigente del PVEM en Tabasco, afirmó que su partido participará por separado en los seis distritos electorales federales del estado, sin acuerdos con Morena ni con el Partido del Trabajo (PT), tanto en la elección federal como en la local. “Vamos a participar solos”, declaró el dirigente estatal, quien sostuvo que el PVEM cuenta con cuadros y liderazgos propios para contender. Con esa definición, el partido deja fuera de cualquier candidatura común a López Beltrán, quien busca la postulación por Morena en el Distrito Federal 6.

Evaristo Hernández Cruz, delegado político del Comité Ejecutivo Nacional del PVEM en Tabasco y ex alcalde de Centro, aseguró que el Gobernador Javier May Rodríguez no permitirá que López Beltrán influya en la designación de candidaturas a alcaldías y diputaciones locales, en particular en el municipio de Centro, donde Daniel Casasús aspira a la postulación. Según el delegado político, la definición en ese municipio favorecerá al diputado local Jorge Orlando Bracamonte Hernández, identificado con el grupo político del gobernador. “Andy ya no tiene ningún poder en Morena”, afirmó Hernández Cruz, quien añadió que le gustaría que Centro quedara en manos del PVEM. No existe confirmación pública de May Rodríguez respecto a ese respaldo.

López Beltrán renunció en mayo de 2026 a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena para buscar la diputación federal por Tabasco y, desde agosto de ese año, realiza recorridos territoriales en el Distrito Federal 6, que comprende parte de Villahermosa y los municipios de Jalapa, Tacotalpa y Teapa. Sería la primera vez que compite por un cargo de elección popular mediante el voto ciudadano. El PVEM forma parte del bloque legislativo de Morena en el Congreso de la Unión y, junto con el PT, mantiene negociaciones con ese partido respecto a las posiciones rumbo a los comicios intermedios de 2027.

Las declaraciones constituyen una posición política del PVEM en Tabasco y no una decisión formal de Morena, que define sus candidaturas mediante procedimientos internos. Ninguno de los partidos ha anunciado la terminación definitiva de la alianza en la entidad.