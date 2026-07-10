¿Qué es el fenómeno de ‘El Niño’ y cómo afectará a México?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que este año y el siguiente, el fenómeno de “El Niño” sea muy intenso, por lo que traerá consecuencias al país como ciclones o sequías. De acuerdo con Fabián Vázquez Romaña, especialista en hidrometeorología y meteorología operativa y coordinador general del SMN, explicó que “El Niño” es un evento climático cíclico que presenta regularmente entre cada 2 y 7 años. “Tiene una fase que se conoce que es cálida, que se le conoce el evento de ‘El Niño’ y tiene su contraparte, que es cuando la temperatura del mar es más fría y se conoce como el fenómeno de ‘La Niña’”, añadió.

Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional. ( )

Vázquez indicó que este patrón atmosférico y oceánico tiene varias categorías: débil, moderado, fuerte y muy fuerte, dependiendo de la temperatura del mar en el Pacífico Ecuatorial; agregó que en este momento “El Niño” es muy mediático porque hemos tenido “tres eventos o cuatro eventos muy fuertes”. “Hemos visto ya por lo menos los últimos dos meses, una tendencia que está subiendo la temperatura en esta región que se conoce como niño. Entonces es consistente este calentamiento ya desde hace varios meses. Por eso es que ahorita ya se están presentando las condiciones de “El Niño””, dijo. ¿Qué efectos tendrá ‘El Niño’ en México? El especialista en hidrometeorología y meteorología indicó que “El Niño” llegará a su fase muy fuerte en septiembre u octubre, alcanzando su pico en octubre, esto provocará: ● Mayor cantidad de ciclones tropicales en el Pacífico ● Condiciones más secas de lo normal en el centro y sureste del país en los meses de mayo a octubre ● Temporada más húmeda o lluviosa del promedio en el norte del país de noviembre a abril de 2027, esto junto a más frentes fríos y tormentas invernales ● Temperaturas más altas en la próxima primavera

Pronósticos mensuales de los efectos que traerá “El Niño” en México. ( )

“Básicamente, durante el mes de julio y agosto estamos previendo que la cantidad de lluvia a nivel nacional comience a ir a la baja. No va a dejar de llover, repito, pero va a llover un poquito menos del promedio, sobre todo en el norte, en el noreste, sur y sureste. Ya para septiembre y octubre esperamos que las lluvias regresen nuevamente con recordemos que septiembre es el mes con mayor actividad ciclónica y en octubre pues ya comenzamos a tener la interacción con los frentes fríos, pero también estaríamos con lluvias por arriba del normal, sobre todo en el noroeste de México. Ya para noviembre, diciembre y enero vamos a tener más frentes fríos, vamos a tener condiciones lluviosas en el norte del país y para el siguiente año”, resumió.

Esto hará el gobierno ante este fenómeno Ante la llegada de “El Niño” a México, la presidente Claudia Sheinbaum informó que se va a alertar a todos los estados de la República, a toda la gente, a todas las mexicanas y mexicanos. Además, la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, indicó que se ejecutan acciones preventivas y se mantiene comunicación con el SMN. También se mantiene monitoreo constante de presas y cuerpos de agua.

Titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa. ( )