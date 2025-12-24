‘Que la solidaridad y el amor por nuestra tierra nos den mucha fuerza’: Sheinbaum desea Feliz Navidad al pueblo de México

La Presidenta Claudia Sheinbaum deseó una Feliz Nochebuena y Navidad a las familias mexicanas, celebraciones en las que, destacó, hay esperanza, amor y fraternidad en cada rincón del país.

“Que esta Nochebuena nos abrace como nación, que la solidaridad que nos define y el amor por nuestra tierra nos den mucha fuerza, que el orgullo de ser mexicano nos acompañe hoy y siempre. Nuestra grandeza cultural nos alimenta, recordemos que lo más importante no es lo material, sino los valores y el amor por los demás, el amor por la familia y el amor a nuestro querido México”, dijo la presidenta acompañada de su esposo.

En un video publicado a través de sus redes sociales, Sheinbaum destacó que México es un pueblo que sabe reunirse alrededor de la mesa, que convierte lo sencillo en celebración, que abraza fuerte y que nunca olvida a los suyos.