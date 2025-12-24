Nacional
‘Que la solidaridad y el amor por nuestra tierra nos den mucha fuerza’: Sheinbaum desea Feliz Navidad al pueblo de México

Sheinbaum destacó que México es un pueblo que sabe reunirse alrededor de la mesa, que convierte lo sencillo en celebración, que abraza fuerte y que nunca olvida a los suyos
Animal Político |
24/12/2025 21:54
24/12/2025 21:54

La Presidenta Claudia Sheinbaum deseó una Feliz Nochebuena y Navidad a las familias mexicanas, celebraciones en las que, destacó, hay esperanza, amor y fraternidad en cada rincón del país.

“Que esta Nochebuena nos abrace como nación, que la solidaridad que nos define y el amor por nuestra tierra nos den mucha fuerza, que el orgullo de ser mexicano nos acompañe hoy y siempre. Nuestra grandeza cultural nos alimenta, recordemos que lo más importante no es lo material, sino los valores y el amor por los demás, el amor por la familia y el amor a nuestro querido México”, dijo la presidenta acompañada de su esposo.

En un video publicado a través de sus redes sociales, Sheinbaum destacó que México es un pueblo que sabe reunirse alrededor de la mesa, que convierte lo sencillo en celebración, que abraza fuerte y que nunca olvida a los suyos.

“Somos la palabra compartida, el plato servido con cariño, la risa que sana y el recuerdo que acompaña. Damos gracias a nuestras madres y padres, a nuestras abuelas y abuelos, que nos enseñaron a resistir con dignidad y a querer con el alma”, dijo.

Sheinbaum también agradeció a todas las niñas y a los niños que hacen recordar cada día por qué vale la pena luchar.

“Esta noche pienso también en quienes están lejos de casa, en quienes trabajan para que otros estén a salvo y en quienes hoy extrañan a alguien. También en nuestros paisanos y paisanas, a nuestras Fuerzas Armadas, a las y los policías, trabajadoras y trabajadores de la salud, bomberas y bomberos, a los trabajadores del transporte y a muchos otros. En México sabemos acompañarnos aún en la distancia”.

La Presidenta Claudia Sheinbaum celebrará esta Navidad en Acapulco, Guerrero; y del 24 al 26 de diciembre, no realizará la conferencia de prensa matutina.

La llamada “mañanera” se retomará hasta el 29 de diciembre, cuando la mandataria retome sus actividades.

