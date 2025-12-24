‘Que la solidaridad y el amor por nuestra tierra nos den mucha fuerza’: Sheinbaum desea Feliz Navidad al pueblo de México

La Presidenta Claudia Sheinbaum deseó una Feliz Nochebuena y Navidad a las familias mexicanas, celebraciones en las que, destacó, hay esperanza, amor y fraternidad en cada rincón del país.
“Que esta Nochebuena nos abrace como nación, que la solidaridad que nos define y el amor por nuestra tierra nos den mucha fuerza, que el orgullo de ser mexicano nos acompañe hoy y siempre. Nuestra grandeza cultural nos alimenta, recordemos que lo más importante no es lo material, sino los valores y el amor por los demás, el amor por la familia y el amor a nuestro querido México”, dijo la presidenta acompañada de su esposo.
En un video publicado a través de sus redes sociales, Sheinbaum destacó que México es un pueblo que sabe reunirse alrededor de la mesa, que convierte lo sencillo en celebración, que abraza fuerte y que nunca olvida a los suyos.
“Somos la palabra compartida, el plato servido con cariño, la risa que sana y el recuerdo que acompaña. Damos gracias a nuestras madres y padres, a nuestras abuelas y abuelos, que nos enseñaron a resistir con dignidad y a querer con el alma”, dijo.
Sheinbaum también agradeció a todas las niñas y a los niños que hacen recordar cada día por qué vale la pena luchar.
“Esta noche pienso también en quienes están lejos de casa, en quienes trabajan para que otros estén a salvo y en quienes hoy extrañan a alguien. También en nuestros paisanos y paisanas, a nuestras Fuerzas Armadas, a las y los policías, trabajadoras y trabajadores de la salud, bomberas y bomberos, a los trabajadores del transporte y a muchos otros. En México sabemos acompañarnos aún en la distancia”.
La Presidenta Claudia Sheinbaum celebrará esta Navidad en Acapulco, Guerrero; y del 24 al 26 de diciembre, no realizará la conferencia de prensa matutina.
La llamada “mañanera” se retomará hasta el 29 de diciembre, cuando la mandataria retome sus actividades.