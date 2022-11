Que les vaya bien, dice AMLO de quienes amagan con irse de Morena

El Presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje para quienes apuestan a la división de su movimiento, los cuales, de manera anticipada, han dejado ver que no respetarán el resultado del proceso de selección del candidato presidencial de Morena rumbo al 2024.

“Conociendo a la gente, dirían, ‘que te vaya bien’ [...] Quien apuesta a la división, pues ni tiene convicciones o quien asumirá una postura de ‘no salí’, pero entonces, utilizando cualquier argucia, cualquier pretexto digo ‘no hay democracia en Morena, es lo mismo, yo no puedo soportar eso’ y se va”, dijo.

“Pues yo, conociendo a la gente, yo creo que la gente le diría: que te vaya bien”, indicó.

¿Podría ser el caso de Ricardo Monreal [Ávila]?, le preguntó un reportero.

“Sigue tu camino, porque la gente no está solo por los candidatos, la gente está por el proyecto y no está demás que se hable de este tema para que nadie se confunda”, respondió.

López Obrador confió en que los aspirantes de Morena, que no resulten favorecidos con la selección del candidato, actúen de manera responsable.

Además, insistió en que cualquiera de los que han manifestado sus aspiraciones pueden garantizar la continuidad con cambio.

“Espero que los que no salgan actúen de manera responsable y digan: vamos adelante y el que salga o la que salga, que no sienta que no va a necesitar a nadie, porque de una vez les digo también que por experiencia se requiere del apoyo de muchos [...] Cualquiera de ellos garantiza la continuidad con cambio, cualquiera de ellos, eso me tiene también muy contento”, señaló.

“No, eso si no, los quiero a todos y somos amigos, hermanos, por eso digo mis hermanos y mi hermana y ¿quién va a decidir? La gente, entre todos y yo lo que voy a hacer es procurar que se mantenga la unidad, salga quien salga en la encuesta, se tiene que apoyar”, aseveró.

Asimismo, que las reglas para definir al abanderado de su partido son claras, por lo que, una vez que se conozca el resultado de las encuestas, apoyará personalmente a quien resulte ganador o ganadora.

“Por eso es reglas claras, que sea el pueblo, el que decida y una vez que se haga la encuesta y salga el que esté mejor posicionado, ese o esa compañera, y apoyarlo y a esa y a ese compañero que salga es al que yo voy a apoyar [...] No voy a irle a hacer campaña, porque eso no me corresponde, nada más, me voy a pronunciar y decir ‘fue la gente, fue la mayoría, no hubo dedazo, fueron reglas claras’ y se acabó”, finalizó.