Yasmín Esquivel Mossa, actual Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también plagió también su tesis -titulada “Los derechos fundamentales en el sistema jurídico mexicano y su defensa”-, con la que obtuvo en 2009 el grado de Doctora en Derecho por la Universidad Anáhuac, según reveló el diario español El País, en un reportaje firmado por los periodistas Zedryk Raziel y Beatriz Guillén.

Un total de 209 de las 456 páginas de lo presentado por Esquivel Mossa, corresponden a trabajos publicados antes por 12 autores, entre ellos Jorge Carpizo McGregor, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México quien, además, firmó la tesis de Licenciatura de la actual ministra, misma que también fue plagiada.

Según el reportaje, Esquivel Mossa también tomó, íntegras, partes sustanciales de trabajos de un ex ministro de Cultura de España, un ex presidente del Tribunal Supremo de dicho país europeo y un ex titular de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como de juristas mexicanos, italianos, españoles y alemanes.

El diario reportó que el plagio equivale al 46.5 por ciento de las páginas que contiene la tesis de Doctorado de Esquivel Mossa. Además, El País consultó a dos académicos mexicanos, quienes revisaron las pruebas sin saber, hasta ese momento, que se trataba de un trabajo elaborado por la actual ministra de la SCJN y confirmaron que era una copia.

Asimismo, José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura y Deporte del Gobierno de España entre 2020 y 2021, así como actual embajador de dicho país ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, confirmó el plagio al medio español.

“En el caso de mi capítulo, lo he reconocido inmediatamente, es una reproducción textual, literal, de páginas y páginas. Ella no pone comillas, por lo tanto es un plagio de libro, lo que ha hecho es un corte y pega. Es evidente que lo que ha hecho es copiar directamente”, relató Rodríguez Uribes a El País.

Miguel Carbonell Sánchez, jurista e investigador mexicano, declaró al diario español que “es plagio. Si entendemos por plagio el publicar con tu nombre un texto que tú no redactaste de manera original, es plagio. No hay otra manera de definirlo”.