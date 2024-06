Ante las preocupaciones de las y los trabajadores del Poder Judicial por posibles afectaciones a sus derechos laborales por la reforma judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador les pidió no preocuparse ya que la iniciativa no los perjudicará.

Al ser cuestionado en su conferencia matutina sobre el mensaje que les envió la ministra presidenta Norma Piña en el que mencionó que busca garantizar sus derechos laborales, el mandatario respondió:

“Primero aclarar que la reforma que se propone no incluye a los trabajadores del Poder Judicial , ellos no tienen nada qué temer, al contrario, a ellos se les garantiza sus derechos y estoy seguro que se van a beneficiar con la reforma porque ya no va haber influyentismo, nepotismo, imposiciones, corrupción”.

El mandatario considera que políticamente se están valiendo de todo para argumentar en contra de la reforma, pero pidió a las y los trabajadores no dejarse engañar.

“Que no los estén engañando, la reforma tiene que ver con la elección por parte del pueblo de los jueces, magistrados y ministros”, insistió.