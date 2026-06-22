¿Qué pasa con WhatsApp, la banca móvil, Uber y otras apps si no registras tu línea telefónica?

El celular dejó de ser únicamente una herramienta para realizar llamadas o enviar mensajes; hoy funciona como una identidad digital para acceder a cuentas bancarias, plataformas de transporte (Didi y Uber), de mensajería instantánea (WhatsApp y Telegram) y servicios gubernamentales.

Ahora con el registro obligatorio de líneas telefónicas se abre una nueva discusión sobre qué ocurrirá con las aplicaciones que necesitan autenticación de dos factores —conocida como 2FA — o código de verificación en caso de que la línea quede suspendida por no vincularse. ¿Los usuarios mantendrán el acceso a estas apps?

El Sabueso consultó a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) —autoridad encargada de emitir los lineamientos para la vinculación de líneas móviles — para conocer si la suspensión de un número afectará la operatividad de las mismas.

En términos amplios, las personas podrán hacer uso de las apps mediante redes Wifi, aunque existirán complicaciones de necesitar códigos para iniciar sesión o recuperar contraseñas.

Además, las líneas que permanezcan inactivas durante varios meses entrarán a procesos de enfriamiento y posterior reasignación, una práctica habitual entre operadores (Telcel, AT&T, Movistar, etcétera), mejor conocida como “reciclaje de números”.

Según datos compartidos a esta unidad de verificación de Animal Político, hasta la tarde del 16 de junio se han registrado 60 millones 632 mil 507 líneas en un universo superior a 144 millones activas en México, equivalente a 4 de cada 10 números.

De ese total, alrededor del 84 por ciento corresponde a líneas de prepago (modalidad donde realizas recargas cuando las necesitas) y el resto a pospago (plan de renta fijo que pagas cada mes).

“Nos faltan alrededor de 84 millones de líneas por vincular en el País”, dice en entrevista Ricardo Castañeda, director general de Política Regulatoria de la CRT.



Usuarios tendrán 90 días adicionales para registrar su línea

El artículo Trigésimo Transitorio de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025, establece un periodo de 120 días para que los usuarios regularicen su situación antes de que las líneas se limiten a números de emergencia y atención ciudadana.

Plazo que se cumple el 30 de junio; en otras palabras, a partir del 1 de julio las empresas de telefonía comenzarán a restringir llamadas, mensajes SMS y datos móviles.

Sin embargo, aunque las líneas no tendrán una prórroga general oficial, sí habrá un margen extra de facto de 90 días para conservar el servicio, sujeto a las políticas de cada empresa operadora, en palabras de Castañeda.

“No perderán de forma inmediata su número. Los usuarios tendrán al menos 90 días para vincular su línea, aunque el plazo definitivo dependerá de cada operador. Durante ese tiempo, el número no será dado de baja ni ingresará automáticamente a procesos de reciclaje. Solo después de transcurrido ese tiempo, podrían aplicarse los procedimientos que cada compañía tenga establecidos para líneas inactivas”, señala.

De acuerdo con el Plan Técnico Fundamental de Numeración del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), los números telefónicos constituyen un recurso de numeración administrado por el Estado.

En consecuencia, los operadores pueden recuperar y posteriormente reasignar números que dejan de utilizarse, conforme a sus políticas de servicio y a la regulación aplicable.

Telcel, por ejemplo, según su Política de Ciclo de Vida, contempla una fase de inactividad luego de 246 días. El usuario no puede originar ni recibir algún tipo de tráfico o comunicación saliente o entrante de voz, SMS o datos.

El sistema realiza la baja y eliminación de la información de identificación de dicha línea y pasa la línea abandonada a una fase de enfriamiento, con una duración de cinco días naturales, para que vuelva al mercado para asignarse a otro individuo.

En tanto, Movistar reúsa números tras 180 días de inactividad y, si existe saldo congelado, el plazo puede extenderse hasta 365 días; mismo tiempo que AT&T en el supuesto de no efectuar una recarga. Bait, por su parte, entra a una etapa de predesactivación en 90 días y una cancelación al acumular 180 días naturales.

A tenor del Reporte de Datos del Sector de Telecomunicaciones correspondiente al tercer trimestre de 2025, elaborado por la CRT, Telcel concentró 57.9 por ciento de las 144 millones 585 mil 131 líneas activas de servicio móvil del País.

Le siguieron AT&T, con 23.7 millones de líneas (16.4 por ciento); Movistar, con 20.3 millones (14.05 por ciento) y Grupo Walmart (Bait), con 7.04 por ciento.

De acuerdo con un artículo de Expansión, el motivo detrás del proceso es que los recursos de numeración son limitados y conservar líneas inactivas genera costos para las empresas. Y refiere que recibir un número reciclado podría implicar heredar vínculos digitales del propietario anterior, desde cuentas bancarias, aplicaciones, sistemas de autenticación, plataformas digitales hasta historiales de conectividad que nunca fueron desvinculados.

Pero el director general de Política Regulatoria considera que la probabilidad de que una línea conserve asociaciones activas con servicios del usuario anterior es reducida.

“En principio no. El periodo de enfriamiento tiene como objetivo que esos vínculos queden inactivos. Además, para acceder a muchos de esos servicios sería necesario conocer el correo electrónico, contraseñas u otros mecanismos de autenticación del titular previo. Como usuario, tampoco sabes si el número que recibiste ya había sido asignado anteriormente”, añade.



WhatsApp, redes sociales y la banca móvil en riesgo por falta de vinculación

Ahora, ¿qué efectos prácticos tendrá el registro de líneas en el ecosistema digital que depende del número como mecanismo de identidad o seguridad?

Como explicamos en un inicio, distintas aplicaciones dependen del celular para funcionar o recuperar el acceso:

● WhatsApp: usa el número para activar la cuenta. Si la línea se suspende y eventualmente se pierde el número, la persona podría enfrentar dificultades para recibir el código de verificación, reinstalar la plataforma en otro dispositivo y recuperar su cuenta.

● Banca digital (BBVA, Nu, Mercadopago, otros): utilizan SMS o llamadas para autenticación de dos factores —capa adicional de seguridad como teléfono móvil o un dispositivo Token—, validación de operaciones, recuperación de contraseñas y confirmación de identidad.

● Uber y Didi: usan el número para registrar usuarios, verificar cuentas y facilitar la comunicación entre conductores y pasajeros. Para quienes trabajan a través de estas plataformas, una interrupción de la línea podría afectar el acceso a su fuente de ingresos.

● Redes sociales y correo electrónico: plataformas como Facebook, Instagram, X, TikTok y Gmail permiten asociar un número para reforzar la seguridad de las cuentas y facilitar su recuperación en caso de bloqueo o pérdida de contraseña.

● Apps gubernamentales: algunas también dependen del teléfono para autenticación. En el caso de SAT Móvil, utiliza el número para el envío de códigos de verificación dinámica, alertas de facturación y avisos importantes en el Buzón Tributario.

“Si bien puedes seguir usando tus apps en tu smartphone a través del servicio de Wifi, si se cierra la sesión, se actualiza la aplicación o requiere que corrobores un código, no podrás hacer nada. En WhatsApp, por ejemplo, existe OTP (en inglés One-Time Password o contraseña de un solo uso), que es un código único y temporal para verificar la identidad del usuario, generalmente al iniciar sesión o realizar una transacción —por mencionar un caso, 9237 o A87K90, que cambia cada vez al generarse—. Además, si se reasigna tu línea en algún momento se desactivará tu cuenta. Otras apps incluso hacen llamadas de voz con algún robot o IA”, apunta.

­Puntualmente sobre la banca digital —tema que compete a 69.1 por ciento de la población de 18 a 70 años—, el 5 de junio la Asociación de Bancos de México (ABM) difundió un breve mensaje en sus redes sociales acompañado de un video en el que mencionó que la línea telefónica permite mantener activa la banca digital. Sin ella, los usuarios no pueden acceder a la aplicación bancaria para consultar saldos, realizar transferencias, pagar servicios como luz y agua, ni revisar movimientos.

La publicación incluyó la etiqueta #YoSíRegistro, que está siendo replicada para respaldar o promover el registro de líneas telefónicas, generalmente desde campañas institucionales o de dependencias gubernamentales.

En respuesta a una solicitud de El Sabueso sobre su postura y sobre si ocurre lo mismo con otras aplicaciones que pueden operar mediante red Wifi, la ABM contestó: “Por el momento no tenemos contemplada una entrevista sobre el tema. La participación de la ABM se ha enfocado en apoyar la difusión de información para que los usuarios sepan la importancia de registrar su línea celular con su operador telefónico”.



—¿La CRT realizó una evaluación del impacto económico que tendría la suspensión masiva de líneas no registradas? —preguntamos finalmente a Ricardo Castañeda.

—No tenemos una estimación de un impacto económico porque, en principio, no existe certeza sobre cuántas líneas no estarán vinculadas.