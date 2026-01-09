‘Que renuncien para que no haya confusión’, dice Sheinbaum a funcionarios interesados en elecciones de 2027

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que los funcionarios que tengan la intención de convertirse en candidatos para las elecciones de 2027 deberán separarse de sus cargos públicos para evitar confusiones.

En conferencia matutina desde Guerrero, la Mandataria recordó la vigencia y el papel de las instituciones democráticas, enfatizando la existencia del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que se debe actuar conforme a la normativa.

Sheinbaum recordó que en su caso, aunque es militante de Morena, actualmente se encuentra bajo licencia y reiteró que las reglas aplican para todos los compañeros que forman parte de la administración y buscan aparecer en las boletas del 2027.

“Bueno, para eso hay un Instituto Nacional Electoral y un Tribunal Electoral, y como lo he dicho a todos los compañeros, lo saben los que están en el Gobierno, si desean ellos ser candidatos en el 27 y participar en la encuesta que normalmente hace nuestro partido que hace Morena, yo estoy de licencia ahorita en este momento, pues que renuncien para que no haya confusión”, dijo.



Morena instala Consejo Consultivo rumbo a elección del 2027

En noviembre pasado, Morena instaló su Consejo Consultivo Nacional, integrado por funcionarios federales, además de miembros fundadores de su partido-movimiento, pertenecientes a los ámbitos intelectual, artístico y cultural.

De acuerdo con la información del propio partido, este Consejo debe promover la deliberación colectiva rumbo a su plan de acción hasta 2027.

Entre los integrantes se encuentran funcionarios públicos como Rosaura Ruiz, actual secretaria de Ciencia; Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica, y Citlalli Hernández, Secretaría de Mujeres.

También está Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de Presidencia; Víctor Suárez Carrera, titular de la Procuraduría Agraria; Violeta Vázquez Rojas, subsecretaria de Ciencia y Humanidades, Pablo Gómez, comisionado presidencial para la reforma electoral; así como José Alfonso Suárez del Real, exfuncionario de Claudia Sheinbaum en el gobierno de la capital y actual asesor de la Coordinación de Comunicación Social de Presidencia.

Está también Alejandro Encinas, actual representante de México ante la Organización Estados Americanos; Héctor Vasconcelos, representante permanente de México ante la ONU; y Elvira Concheiro, subsecretaria de igualdad, sustantiva en la Secretaría de Mujeres.

El Consejo tendrá al menos seis grupos de trabajo temáticos con el objetivo de definir acciones, recomendaciones y estrategias de Morena en su área y presentarlas para su discusión y aprobación colectiva.

El primer Consejo Consultivo Nacional de Morena nació en octubre de 2011, cuando fue anunciada la constitución de Morena como asociación civil.