Que Romo aclare lo que quiera, dice Sheinbaum sobre Vector

Alfonso Romo Garza, ex funcionario en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y propietario de Vector Casa de Bolsa, “es un patriota”, según lo dijo Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, emitió el 25 de junio órdenes que identificaban a tres instituciones financieras con sede en México: CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, como “una preocupación principal de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”.

Asimismo, el Gobierno estadounidense prohibió, respectivamente, ciertas transferencias de fondos que involucran a CIBanco, Intercam y Vector.

Monreal Ávila aseguró que no había pruebas sólidas de los señalamientos del Departamento del Tesoro en contra de Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, por lavado de dinero a los cárteles de Sinaloa y del Golfo. Asimismo, defendió también los negocios del empresario, al calificarlos como legales y honestos.

”Como persona, pero también como diputado, legislador, puedo decir con toda seriedad que Alfonso Romo es un hombre íntegro, que Alfonso Romo es una persona honorable. Yo tengo una buena opinión de él, porque no sólo es un patriota, sino sus negocios, desde mi punto de vista, son legales, honestos, salvo prueba en contrario”, enfatizó.

Monreal Ávila sostuvo que era “de mala fe” y “ruin” que los señalamientos de Estados Unidos en contra del empresario fueran usados por adversarios políticos para descalificar de esa manera a una persona que, según afirmó, gozaba de una “reputación y un prestigio moral y político incuestionable”.

Dijo que se quedaba con la postura de la Secretaría de Hacienda, que informó que si bien el Gobierno mexicano recibió notificaciones de Estados Unidos respecto a dicho tema, no se proporcionaron pruebas sólidas, mientras que las revisiones mexicanas sólo detectaron faltas administrativas, que ya fueron sancionadas.

Indicó que le alegraba la intervención de la Comisión Nacional Bancaria de Valores para tomar el control provisional de Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam, las tres instituciones financieras señaladas por el Departamento del Tesoro, para garantizar los fondos de los ahorradores y la estabilidad del sistema financiero.

Monreal Ávila subrayó que no había habido ninguna alteración de los mercados financieros, ni desconfianza de los ahorradores. Por considerar que no era su facultad, también descartó la intervención de la Cámara de Diputados en el tema, aun cuando había habido solicitudes para integrar comisiones y citar a comparecer a funcionarios federales.

”El Poder Legislativo no va a pedir información al Departamento del Tesoro o al Departamento de Estado [de Estados Unidos], porque no es nuestra función, no es nuestra competencia y no es una facultad que la Constitución y la ley nos permita”, insistió.

Aunque se negó a calificar el señalamiento del Gobierno de Estados Unidos en contra de las tres instituciones financieras mexicanas como una forma de presión a México, Monreal Ávila consideró que todo “está muy sincronizado”, ya que previamente, Pam Bondi, Fiscal General, había calificado a México como adversario, además de motivar una serie de medidas, incluyendo los señalamientos de lavado de dinero al narcotráfico.

Destacó que en la última declaratoria del Grupo de Acción Financiera Internacional, emitida en 2022, determinó que en el caso de México no se detectaron negativos en los indicadores de cumplimiento técnico y no se encontraba en las listas grises o negras del organismo.

”Es muy extraño que si ya este es el último anuncio de este organismo internacional llamado Grupo de Acción Financiera Internacional y éste ya había señalado que no había irregularidad, de repente surge esta acusación”, señaló.

Édgar Amador Zamora, Secretario de Hacienda y Crédito Público, afirmó que se intervino temporalmente en la administración de Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam, para cuidar el dinero de sus clientes y evitar riesgos, después de que el Departamento del Tesoro las señaló de lavado de dinero de cárteles del narcotráfico.

Argumentó que las tres instituciones tuvieron problemas de financiamiento el día en que el Gobierno de Estados Unidos emitió órdenes ejecutivas y las señaló de estar implicadas en blanqueo de capitales, para facilitar el tráfico de fentanilo de los cárteles mexicanos.

Durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que se actuó de manera preventiva junto con la CNBV, debido a que las dificultades fueron detectadas tras un monitoreo especial en el mercado mexicano, respecto al comportamiento de los dos bancos y la casa de bolsa.

En las acciones de vigilancia participaron la SHCP, el Banco de México, la CNBV y la Asociación de Bancos de México, afirmó Amador Zamora.

”Tras el cierre de la jornada financiera del miércoles, se constató que las líneas de financiamiento para estas tres entidades tenían problemas”, reveló.

”Con el fin de evitar esta situación y de manera preventiva, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores decidieron llevar a cabo una intervención temporal en la administración de dichas instituciones con el fin de garantizar que no hubiera interrupciones en el sistema bancario y cuidar de manera preventiva también los ahorros de los clientes de esas instituciones”, dijo.

Cuestionado respecto los problemas de las instituciones para solventar sus actividades, no detalló los casos y expuso que sus depósitos no representaban ni el 1 por ciento en el sistema bancario nacional. Sin embargo, destacó que la intervención fue para evitar incertidumbre.

”Los bancos, como cualquier negocio, también requieren líneas de financiamiento, hubo algunos problemas en las líneas de financiamiento para estas instituciones financieras. Es muy importante mencionarlo, en su conjunto no representan ni el 1 por ciento de los depósitos del sistema bancario, son bancos de escala pequeña, que requerían de manera normal, tienen obligaciones que van al mercado a financiarse, algunos problemas de financiamiento, no quisimos tomar riesgos”, comentó.

”Lo importante es proteger a los ahorradores, proteger la integridad del sistema financiero y con estas medidas, con esta intervención temporal, se restituyeron las condiciones de confianza [...] No, son las únicas y muy importante, es una escala muy pequeña, no representan ni el 1 por ciento de los depósitos”, reiteró.

Aseguró que el sistema bancario mexicano operaba con normalidad y lo calificó como “uno de los más sólidos del mundo”, con niveles de capital y liquidez, por encima de estándares internacionales.

Asimismo, destacó la estabilidad del peso frente al dólar y explicó que las medidas preventivas en Vector, CIBanco e Intercam, buscaban dar certidumbre a los inversionistas.

”El sistema bancario mexicano no ha experimentado ninguna interrupción, opera de manera normal y se mantiene como uno de los más sólidos a nivel internacional, con índices de capitalización y liquidez superiores a los exigidos por las normas internacionales, lo que permite el funcionamiento adecuado de nuestros mercados financieros”, explicó Amador Zamora.

”El tipo de cambio se ha mantenido muy estable, en un rango entre 18.85 y 18.95 [pesos], mientras que las tasas de interés en el mercado local presentaron bajas generalizadas de entre 0.01 y 0.03 por ciento, mostrando la fortaleza de los mercados financieros del país”, detalló.

”Estas acciones de naturaleza preventiva brindan certidumbre al público ahorrador y a los inversionistas respecto de la confiabilidad de nuestro sistema financiero y bancario, por lo que la comunicación con el mercado y sus actores ha sido fundamental, con el fin de que estas instituciones funcionen de manera normal, regular y en estricto apego al marco regulatorio que les aplica”, agregó.

Amador Zamora abundó que no se tenía un tiempo estimado para la intervención y atribuyó que primero se actuó en CIBanco e Intercam, y después en Vector, por el tipo de legislación en bancos y en el mercado de valores.

”Como se específica en los boletines, son dos procedimientos distintos, son dos leyes distintas, en el caso de los bancos es la ley de instituciones de crédito, en el caso de la casa de bolsa es la ley del mercado de valores, son dos legislaciones distintas”, explicó.

Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó que el Gobierno de México sólo podría abrir investigaciones si contaba con información suficiente por parte de Estados Unidos.

”Es que nosotros no podemos investigar más que lo que venga de la [Unidad de Inteligencia Financiera] UIF que tenga que ver con alguna institución financiera de allá, pero nosotros investigamos en México”, señaló.

”Se hacen peticiones a partir de datos específicos, pero no sé si quieras comentar algo”, volvió a solicitar Sheinbaum Pardo al titular de la SHCP. Enseguida, el funcionario federal se refirió a los protocolos existentes para el intercambio de información financiera entre Estados Unidos y México. Dijo que la colaboración se hacía en el marco del respeto a la soberanía de ambos países.

”Sí existen protocolos de colaboración en materia de seguimiento de actividades financieras, como bien menciona la Presidenta, en términos de operaciones en otros países, son las soberanías y las jurisdicciones correspondientes que tienen que llevar a cabo las investigaciones. Aquí la colaboración es muy fluida, existen protocolos muy claros de intercambio de información y de colaboración, siempre en el marco de respeto a nuestra soberanía y a nuestras leyes”, afirmó Amador Zamora.

Sheinbaum Pardo indicó que Romo Garza era libre de aclarar lo que quisiera, respecto a los señalamientos del Departamento del Tesoro.

”Él puede aclarar lo que él quiere, a nosotros nos corresponde el Gobierno y a cada quién le corresponde su parte”, contestó, quien, sin embargo, enfatizó que su Gobierno no protegería a nadie, pero reiteró que las investigaciones debían de estar sustentadas en evidencia, incluso para llegar a la Fiscalía General de la República.

Afirmó que, actualmente, ningún área de su administración contaba con información para proceder contra Vector, CIBanco o Intercam.

”El tema es la información, nosotros no vamos a proteger a nadie, nunca, y vamos a actuar siempre en el marco de la ley, no es un asunto de si proteges a alguien, si hay impunidad, el asunto es qué información te envían para que tú puedas, desde el Gobierno mexicano, desde la UIF, desde la Secretaría de Hacienda, o incluso frente a una demanda en la propia Fiscalía, una denuncia, en la propia Fiscalía, ¿con qué información cuentas para poder abrir una investigación?”, destacó Sheinbaum Pardo.

”Entonces, en el momento que se recibió la información por parte del Departamento del Tesoro, lo que hizo la UIF y la propia Secretaría de Hacienda fue: ‘envía más información’, de todas maneras hicieron una investigación con la CNBV y encontraron que había faltas administrativas y se procede en el marco de nuestras leyes, el asunto es que no hay información que esté en la UIF o en la Fiscalía, tendría que contestar el Fiscal, o en algún área del Gobierno de México que pudiera verificar en efecto lo que están diciendo en esos documentos. ¿Qué intención hay? Pues eso lo tiene que contestar quien hizo la denuncia o que todo mundo lo analice, nosotros, lo que nos corresponde”, finalizó.

En los avisos emitidos por el Departamento del Tesoro en contra de Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, aseguró que estas instituciones financieras operaron 186.6 millones de dólares, para facilitar las actividades criminales de los cárteles del narcotráfico mexicano.