Que se investigue a todos por descarrilamiento del Tren Interoceánico, incluido hijo de AMLO: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó que respalda la investigación respecto a Gonzalo López Beltrán, hijo del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, por su presunta responsabilidad en el descarrilamiento del Tren Interoceánico, tal como solicitaron legisladores del Partido Acción Nacional (PAN).

Aclaró que el cargo de López Beltrán en la obra fue de supervisión honorífica de los tiempos de construcción, mientras que la responsabilidad técnica recayó en los ingenieros que supervisaron el proyecto ferroviario.

“Que se investigue todo, sí, aquí no se cubre a nadie, pero no necesitaban hacer una denuncia, porque por el accidente se abre una carpeta de investigación y dependiendo de la causa, evidentemente, se revisa”, declaró Sheinbaum Pardo durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Subrayó la diferencia entre las funciones que desempeñó el hijo del ex Mandatario y las responsabilidades técnicas del proyecto.

“Él jugó un papel honorífico en la revisión, más bien de los tiempos y de la construcción, evidentemente, la supervisión técnica de la construcción del tren, pues estuvo a cargo de ingenieros. Entonces, si hay algún asunto técnico relacionado con la vía, pues son los ingenieros que supervisaron el tren, los que en todo caso tendrían una responsabilidad”, aseguró.

El descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrió el 28 de diciembre de 2025 a las 09:28 horas en el kilómetro Z-230+290 de la Línea Z, ruta que conecta Salina Cruz, Oaxaca, con Coatzacoalcos, Veracruz, a la altura de la comunidad de Nizanda, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca. El accidente dejó un saldo de 14 personas fallecidas y 98 lesionadas, de las cuales 36 permanecieron hospitalizadas y cinco se encontraban en estado grave.

En el tren viajaban 241 pasajeros y nueve miembros de la tripulación. El convoy se componía de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros. Según el informe de la Secretaría de Marina (Semar), dado a conocer por el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la dependencia, el tren había salido de Salina Cruz a las 08:00 horas. Las dos locomotoras y los cuatro vagones descarrilaron, y el primer vagón cayó por un terraplén de 6.5 metros de altura.

Sheinbaum Pardo informó que la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Ernestina Godoy Ramos, presentaría esta semana, a más tardar la próxima, un primer dictamen sobre las causas del descarrilamiento del Tren Interoceánico. “Estamos esperando que esta semana, a más tardar la próxima semana, fue lo que nos dijo la fiscal general, estarán dando ya un primer dictamen en lo que hacen un dictamen final, pero un primer dictamen de la causa del accidente, con este primer dictamen de la causa del accidente, ya viene la reparación integral del daño para todas las personas que iban en el tren y se van a empezar a citar a cada una de ellas”, explicó la mandataria nacional.

La titular del Ejecutivo Federal señaló que la FGR analiza los datos de la “caja negra” del tren, dispositivo que registra velocidades, problemas técnicos y otras variables operativas durante el recorrido. “Vamos a esperar, para no adelantarnos, cuál fue la razón del accidente y mucho viene de la caja negra famosa que lleva el tren que es una caja que va detectando velocidades, problemas que tuvo el tren y de ahí, por lo que nos dice la fiscal, es de donde están obteniendo la información y ellos con sus propios técnicos y el apoyo que esté dando la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario”, manifestó.

Diputados del PAN presentaron el 6 de enero de 2026 una denuncia formal ante la FGR contra Gonzalo López Beltrán por su presunta responsabilidad en el descarrilamiento. Los legisladores Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, Federico Döring Casar y Héctor Saúl Téllez Hernández también señalaron en la denuncia a otros funcionarios y empresarios, entre ellos al vicealmirante Octavio Sánchez Guillén, director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec; al contralmirante Alan Tarsicio Cruz Saba, director general del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec; a Jorge Amílcar Olán Aparicio, socio de los hijos del expresidente López Obrador; y a Pedro Salazar Beltrán, proveedor de balasto para el tren.

La denuncia del PAN señala presuntos delitos de corrupción, ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, tráfico de influencias, homicidio culposo, lesiones culposas y omisión de deberes de servidores públicos. Los legisladores argumentaron que la falta de mantenimiento, la compra de trenes en condiciones deficientes y la omisión de observaciones previas de auditoría sobre la seguridad de las vías derivaron en condiciones inseguras que culminaron en la tragedia.

El expresidente López Obrador reveló en su momento que su hijo Gonzalo López Beltrán participó como asesor honorífico del Tren Interoceánico. Durante una conferencia matutina en su sexenio, el entonces mandatario nacional precisó que Gonzalo López Beltrán “ha ayudado como honorífico en el tren interoceánico”, indicando que se trató de una participación “a título honorario, es decir, sin cobrar un solo centavo”.

Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), propuso pausar de inmediato todas las obras en proceso y el funcionamiento de aquellas donde hayan participado Jorge Amílcar Olán Aparicio, Pedro Salazar Beltrán y los hijos del expresidente López Obrador, para someterlas a una auditoría técnica independiente, profesional, profunda y minuciosa, hasta garantizar que no representan un riesgo para la población.

“El tiempo los alcanzó. El tren se descarriló. Hay 13 personas muertas y 98 heridas por culpa de la corrupción solapada por Morena. Queda claro lo que pasa cuando gobierna la corrupción criminal de Morena: el pueblo de México paga con su vida”, manifestó Moreno Cárdenas en un mensaje publicado en redes sociales.

Tras el accidente, la Semar desplegó un total de 360 elementos navales, 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres ambulancias aéreas y un dron táctico para las acciones de búsqueda y localización de los pasajeros. La presidenta Sheinbaum Pardo instruyó al secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Félix Arturo Medina Padilla, que se trasladaran al lugar y atendieran a las familias de manera personal. La titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, coordinó las labores de atención.

Los heridos se encontraban en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Matías Romero Avendaño y Salina Cruz, así como de IMSS-Bienestar en Juchitán de Zaragoza e Ixtepec.

La FGR informó el 31 de diciembre de 2025 que se lograron avances en las investigaciones y peritajes del accidente, incluyendo la extracción de la caja negra de la locomotora, el levantamiento de la unidad siniestrada y la práctica de peritajes. La institución detalló que personal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) mantiene comunicación y trabajo coordinado con distintas instituciones federales, estatales y locales involucradas, con el objetivo de avanzar en el plan de investigación, priorizando la reparación integral del daño a las víctimas.

La FGR también dio a conocer que cuenta con diversos informes sobre los hechos, tales como inspección exterior de los vagones de pasajeros siniestrados, trabajos de servicios periciales en la elaboración de dictámenes técnicos, obtención de diversas constancias y evidencia fotográfica, identificación vehicular, causalidad de hechos, derecho de vía, videograbación de personas, lugares y objetos, así como estudios de necropsia, entre otros.

Previamente al descarrilamiento, el Fideicomiso para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec (FIDIT) destinó más de 7 mil 831 millones de pesos para corregir curvas, pendientes y conexiones en la Línea Z, así como para la rehabilitación integral, sustitución y modernización de la vía férrea. Dentro de este presupuesto se destinaron 120 millones de pesos para la obra “Trabajos de emergencia para la estabilización de taludes de corte en la Línea Z del tramo Chivela-La Mata”, precisamente el tramo en el que ocurrió el descarrilamiento.

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es una plataforma logística multimodal que conecta el océano Pacífico con el Atlántico, atravesando 120 municipios de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, donde habitan más de cinco millones de personas. El proyecto fue inaugurado oficialmente en diciembre de 2023 por el expresidente López Obrador, dando inicio al servicio de pasajeros y carga.

La Línea Z del Tren Interoceánico, donde ocurrió el descarrilamiento, es la principal ruta del sistema ferroviario, con una extensión de 212 kilómetros entre Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca. El sistema también incluye la Línea FA, que conecta Coatzacoalcos con Palenque, Chiapas, y la Línea K, de Salina Cruz a la frontera con Guatemala, que aún se encuentra en construcción.