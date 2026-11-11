‘Que se investigue el 2006’, afirmó Sheinbaum; oposición busca desacreditar elecciones del 2027, dijo

Tras las declaraciones del ex Presidente Vicente Fox sobre su participación en las elecciones presidenciales del 2006, la Presidenta Claudia Sheinbaum consideró que debe investigarse el proceso electoral de ese año. Resaltó que la oposición intenta desacreditar las elecciones del 2027.

En conferencia matutina, la Presidenta Sheinbaum se refirió a los dichos del ex Presidente Vicente Fox sobre su participación en las elecciones del 2006 para impedir que Andrés Manuel López Obrador llegara a la Presidencia en ese año; por lo que resaltó la importancia de investigar lo que ocurrió en ese proceso electoral.

“Ahora Luis Carlos Ugalde es el gran defensor del INE y, en su libro, dice lo que pasó en 2006 y luego Fox dice que fue partícipe del fraude, ahora dice que no. Es muy relevante esa entrevista, es muy relevante porque dice que, en efecto, el no iba permitir que llegara López Obrador a la Presidencia, es decir, participó para que no llegara Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué no llegó? Por un fraude electoral“, resaltó.

El martes, Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, comentó que los diputados de su partido formarán una comisión para investigar las elecciones de 2006, luego de los dichos de Fox sobre su participación en los comicios de ese año.



“Oposición quiere desacreditar elecciones de 2027”

Ante los señalamientos sobre una “crisis del INE” que han hecho partidos políticos, la Presidenta Claudia Sheinbaum consideró que se tratan de intentos de la oposición para desacreditar las elecciones del 2027.

“¿Qué hay en el fondo? Querer desacreditar la elección de 2027, ese es el objetivo, porque como la oposición tiene tan poca credibilidad y esta tan baja en las encuestas; busca desacreditar las elecciones de 2027. ¿A quién le corresponde acreditarla? Al INE y a la Cámara de Diputados para que elija al nuevo presidente del INE“, apuntó.

Reiteró que se tiene que hacer una investigación profunda en el INE, no sólo durante la administración de Guadalupe Taddei, sino también en las anteriores; destacó que el instituto ha enfrentado varias controversias en elecciones como la de 2006 y 2012.

“Tiene que hacerse una investigación profunda, ahora quieren decir que fue el periodo de Guadalupe Taddei; No, viene desde antes. Ahora resulta que el IFE era la panacea y era lo máximo y era la institución con mayor credibilidad en México. Perdón, ese instituto tiene por lo menos una mancha terrible que es el fraude electoral del 2006 y el INE tiene otras como la compra de votos del 2012 que nunca dijeron nada”, enfatizó.



Investigaciones contra el INE y decreto para Talleres Gráficos de México

La Presidenta Sheinbaum destacó que es muy relevante realizar las investigaciones de los contratistas en el INE, puesto que provocaron “la formación de un monopolio con precios muy distintos, definidos con criterios de selección que nunca cambiaron. Que se investigue quienes participaron”.

Anticipó que este jueves o la próxima semana se presentará el decreto para que Talleres Gráficos de México se encargue de la producción de material electoral.



Morena creará comisión para investigar elecciones de 2006

Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, aseguró que los miembros de su partido en San Lázaro crearán una Comisión Especial por la Democracia y la Verdad, para investigar el posible fraude electoral de 2006 donde ganó el panista Felipe Calderón. Esto tras los dichos del ex Presidente Vicente Fox Quezada, quien dijo, intervino para favorecer al entonces candidato blanquiazul.

“Lo presentaremos en la Cámara de Diputados y también presentaremos la queja ante el Instituto Electoral y esta solicitud de que se abra una comisión especial para que se investigue la verdad. La democracia en México debe de saldar esta cuenta y es muy importante porque pasados 20 años que el Presidente Fox insista en delatarse en declarar impunemente que cometió fraude electoral, que se entrometió en la elección, me parece que es algo que no debemos dejar pasar”, declaró.

En conferencia de prensa, recordó que, dentro de las resoluciones, el Tribunal Electoral manifestó que sí había intromisión del presidente, pero que no había sido determinante, pues la elección se definió por punto 52% de la votación.

Montiel recalcó que no se abrieron las casillas como ahora se hacen cuando la diferencia es de menos el 1 por ciento o el 1 por ciento.

Recordó que no es la primera vez que Fox declara los comentarios, “pero especialmente ahora lo dice con mucha claridad y también habla de cómo se trató de impedir la participación de López Obrador en el proceso electoral del 2006”.