Queda ex director de Pemex en prisión preventiva por violencia familiar

Una jueza de los juzgados de Atlacholoaya, en Morelos, dictó prisión preventiva contra Víctor Rodríguez Padilla, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), acusado de los delitos de violencia familiar y violencia vicaria en agravio de su esposa, María Felicia Jiménez Martínez. La juzgadora rechazó concederle arraigo domiciliario como medida cautelar, por lo que el ex funcionario permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec.

Rodríguez Padilla fue detenido la tarde del 7 de julio de 2026 en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). La aprehensión se dio luego de que se difundiera un video en el que se le observa empujar, jalar del cabello y golpear a su cónyuge. Tras su arresto y puesta a disposición ante el Ministerio Público capitalino, fue trasladado por la noche a Morelos, donde ingresó al penal previa certificación médica de ley.

De acuerdo con las indagatorias ministeriales, los hechos que originaron el caso ocurrieron el 15 de marzo de 2026 en una casa de fin de semana ubicada en el municipio de Emiliano Zapata, Morelos. La carpeta de investigación se abrió formalmente hasta el 26 de junio del mismo año, luego de que el material audiovisual comenzara a circular públicamente. La víctima formalizó su denuncia el 29 de junio ante la Fiscalía de Investigación de Delitos de Violencia Familiar en la Ciudad de México, lugar donde reside.

El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, precisó que la agresión quedó integrada también bajo el delito de violencia vicaria, debido a la presencia de un menor de edad en el material audiovisual difundido. Jiménez Martínez recibió asesoría jurídica y psicológica por parte de la Secretaría de las Mujeres, mientras que las autoridades de Morelos otorgaron medidas de protección tanto a ella como a sus hijos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien fue compañera universitaria de Rodríguez Padilla, se pronunció públicamente sobre el caso y afirmó que no habría protección para ningún funcionario, además de pedir que la Fiscalía de Morelos aplicara la ley. La prisión preventiva dictada contra el ex director de Pemex constituye una medida cautelar y no una sentencia, por lo que enfrentará el proceso bajo el principio de presunción de inocencia.

El abogado defensor de Rodríguez Padilla, quien se negó a revelar su identidad ante los medios presentes en la sede judicial de Atlacholoaya, acusó que el caso se ha llevado al extremo debido a la presión mediática. “Esperamos que todos respeten la vida privada, esperamos que consideren que a él lo están sentenciando públicamente en medios de comunicación, en medios electrónicos, en medios digitales; nos está ganando como sociedad el morbo”, manifestó el litigante, quien además sostuvo que el delito imputado no amerita prisión preventiva de manera oficiosa.

La violencia vicaria está reconocida en Morelos como una forma de agresión en la que se utiliza a hijas, hijos o personas cercanas para causar daño a una mujer, y puede castigarse en esa entidad con penas de dos a seis años de prisión cuando implica retención o sustracción de menores con fines de daño emocional, psicológico o físico contra la madre.