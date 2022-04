‘Quédate en México’ fue negociado y aceptado por Ebrard en noviembre de 2018, afirma ex Embajadora Martha Bárcena

Martha Bárcena Coqui, ex embajadora de México en Estados Unidos, de diciembre del 2018 a febrero del 2021, reveló que el programa Quédate en México fue negociado con EE.UU. y aceptado por el ahora Canciller Marcelo Ebrard Casaubón, días antes de la toma de posesión del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, Bárcena Coqui aseveró que quien llevó a cabo dichas negociaciones fue Javier López Casarín, actual Diputado por el Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y quien en ese momento era una persona “con influencia y cercanía” con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Lo que hay que decir, y ya lo he dicho, es que el programa Quédate en México había sido ya negociado y aceptado por el Secretario Marcelo Ebrard a través del señor Javier López Casarín, hoy diputado por el Partido Verde”, señaló la ex Embajadora.

“Pero esto es para dar un ejemplo de la entrada que tenía sin tener un cargo oficial el señor López Casarín [...] Ese representante negoció los términos y se aprobó en una reunión en Houston entre el Secretario Ebrard y el Secretario [Mike] Pompeo en noviembre de 2018”, antes de la toma de posesión de Presidente López Obrador, insistió Bárcena Coqui.

La diplomática mexicana apuntó que López Casarín tenía tanta cercanía con Ebrard Casaubón que, incluso, intentó abrir una oficina alterna del Gobierno mexicano a la Embajada en EE.UU. en Washington, lo que, a final de cuentas, fue detenido por el Presidente López Obrador.

“Casarín era una gente con tanta influencia o cercanía al Canciller que hubo un momento antes de que fuera enviada a Washington, de que estaba abriendo una oficina paralela a la Embajada con la autorización del Secretario Ebrard, y eso no se hizo porque hablé con el Presidente y el Secretario Ebrard y les dije ‘en estas condiciones no voy, no puede haber una oficina paralela a la Embajada de México en los EE.UU. porque es irregular y va contra las instituciones’. Y la oficina se paró”, contó Bárcena Coqui.

El programa Quédate en México, conocido oficialmente como Protocolos de Protección de Migrantes (MPP, en inglés) lo inició en enero de 2019 el Gobierno del entonces Presidente estadounidense Donald Trump, en donde EE.UU. devolvía a territorio mexicano a los solicitantes de asilo a la espera de que se resolvieran sus casos en territorio estadounidense.