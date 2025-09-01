Quedó atrás la oscura noche del neoliberalismo, dice Sheinbaum; destaca crecimiento económico

“No vengo a rendir cuentas con palabras vacías, sino con resultados”, dando continuidad a la gran “hazaña” que inició Andrés Manuel López Obrador, indicó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el inicio de su Primer Informe de Gobierno. Atrás quedó, dijo, “la oscura noche del neoliberalismo”.

Afirmó que “la Presidenta camina sin miedo y con cercanía por todo el País. Por ello, que se oiga bien, fuerte y lejos: la cuarta transformación no sólo continúa sino que se profundiza, se arraiga en el pueblo con más fuerza que nunca es decir la transformación avanza”-

“Lo hago como servidora del pueblo, con certeza de que jamás olvidaré las causas que nos han movido siempre: construir un México más justo, democrático, libre y soberano”, agregó.

Como primera mujer Presidenta en rendir cuentas a la Nación, “sostengo como el primer día: no llegué sola. Llegué con todas las mujeres mexicanas y eso ha generado en las niñas, jóvenes y adultas una fuerza extraordinaria que mueve conciencias, abre caminos y rompe barreras, que por siglos parecían imposibles de derribar”.

Dijo que no es la victoria de una sola persona, sino el fruto de “una voluntad colectiva que durante décadas resistió, luchó y soñó con un país con justicia”. Asimismo, celebró el crecimiento económico que, aseguró, se había registrado en el país durante los últimos meses.

Subrayó que México es respetado en el mundo y que se reconoce que el país vive su “momento estelar”.

Como parte de ello, destacó que la economía muestra una fortaleza con un crecimiento anual estimado de 1.2 por ciento frente a lo que llamó “expectativas catastróficas”, que habían dado a conocer organismos financieros internacionales.

También resaltó la inversión extranjera directa récord en el primer semestre del año con más de 36 mil millones de dólares. Además, subrayó que el número de visitantes a México creció 13.8 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior y que la moneda mexicana se mantiene por debajo de los 19 pesos por dólar.