$!‘Queremos agua, no provocadores’: cancelan marcha en Jalisco ante presencia de grupo de choque

Colectivos y ciudadanos se reunieron este domingo para encabezar la segunda megamarcha por la mala calidad de agua en Jalisco y para exigir justicia por las agresiones y detenciones registradas durante la protesta del pasado 11 de octubre; sin embargo, la marcha se canceló ante la presencia de grupos de personas cubiertos del rostro que portan palos, piedras y martillos.

Los manifestantes se congregaron en el Parque Rojo desde las 11:00 de la mañana para dirigirse al Palacio de Gobierno, pero ante el lanzamiento de petardos los ciudadanos reunidos se negaron a avanzar hasta que ese grupo vestido de negro o con camisetas de futbol se saliera del contingente.

“Queremos agua, no provocadores”, gritaban para exigir que la movilización se tornara segura y sin violencia.

Algunos de los organizadores anunciaron la cancelación de la marcha debido a la infiltración de grupos de choque, que, aseguran fueron mandados por el gobierno del estado para reprimir la protesta y decidieron permanecer en el Parque Revolución, conocido como Parque Rojo, para evitar enfrentamientos.

Antes esta nueva movilización, Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a las autoridades de Jalisco y del municipio de Guadalajara a respetar y proteger los derechos de expresión y manifestación, así como a evitar el uso innecesario de la fuerza.